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TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına...
7 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesi önemli."
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:36 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: " Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesi önemli."
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