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TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak...
7 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:52 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: " Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak."
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