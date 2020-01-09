TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle: 'Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak... - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak...

7 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.

TİM Başkanı Gülle: Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak...

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:15 Kaynak: AA
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