TİM Başkanı Gülle: "Ülkemiz ihracatı normalleşmekle kalmayıp normalin de üzerinde rakamlara ulaştı" - Son Dakika

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatçısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan zorlu süreçten alnının akıyla çıkmayı başardığını vurgulayarak, "Ülkemiz ihracatı normalleşmekle kalmayıp normalin de üzerinde ihracat rakamlarına ulaştı. Haziranda bir önceki aya göre yüzde 35'in üzerinde artış gösteren ihracatımız, temmuz ayında hazirana göre yüzde 11,5'lik artışla bu başarısını sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan TİM, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinlemek ve destek vermek üzere online olarak 'TİM Bölgesel İstişare Toplantıları' düzenliyor. Pandemi sürecinde diğer bölgelerde de düzenlenecek olan toplantıların ilki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan buluşmaya, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, mart ayından bu yana ülkelerin ekonomilerini ve ticaretini derinden etkileyen bir süreci yaşadıklarını belirterek şunları aktardı:

"Yılın ilk altı aylık döneminde ülkelerin ticaretini incelediğimizde Hindistan'ın ihracatı yüzde 24, Meksika'nın ihracatı yüzde 20, ABD'nin ihracatı ise yüzde 16 düştü. Bu yılın ilk altı ayında ithalat tarafında ise Hindistan'da yüzde 31, Güney Afrika'da yüzde 25, Arjantin'de yüzde 20, Meksika'da yüzde 20 düşüş yaşandı. Birçok uluslararası kuruluş dünya ekonomilerinde ikinci dünya savaşından bu yana en derin daralmanın yaşanmasını bekliyor. S&P, 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,8 daralmasını beklerken Fitch, yüzde 4,6, IMF ise dünyada yüzde 4,9 küçülme bekliyor.

Tüm bu beklentiler, 2008-2009 küresel finansal krizinin etkilerinin neredeyse üç katının yaşanacağı anlamına geliyor. Ülkemiz ihracatı ise bu zorlu süreçten alnının akıyla çıkmayı başardı. Normalleşmenin dünyada ve ülkemizde hız kazandığı haziran ayıyla birlikte, ülkemiz ihracatı normalleşmekle kalmayıp normalin de üzerinde ihracat rakamlarına ulaştı. Öyle ki, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 35'in üzerinde artış gösteren ihracatımız, temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 11,5'lik artışla bu başarısını sürdürdü. Dünya ülkelerine baktığımızda salgından ihracatı en az etkilenen ülkeler arasındayız. Önümüzdeki süreçte ülkemizin 'Güvenilir Tedarikçi Liman' konumuyla rekorlara koşmaya devam edecek."

"Orta Anadolu'da ihracat başarılı bir seyir izledi"

TİM olarak ihracatçılar için rakip ve hedef ülkelerdeki güncel gelişmeleri, fırsat ve riskleri yakından takip ettiklerini söyleyen Gülle, OAİB tarafından yapılan ihracatla ilgili şunları kaydetti:

"Orta Anadolu İhracatçı Birliklerimizden yapılan ihracat da haziran ve temmuz aylarında başarılı bir seyir izledi. Orta Anadolu İhracatçı Birliğimiz haziran ayında ihracatını mayıs ayına göre yüzde 26 artırarak 1 milyar 234 milyon dolarlık ihracata ulaştı, temmuz ayında ise hazirana göre yüzde 10'luk artışla 1 milyar 359 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ülkemiz ihracatının yüzde 10'undan fazlası OAİB tarafından gerçekleştirildi. OAİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı rakamlardaki bu başarılı seyir adına tebrik ediyor, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum."

"Salgında ikinci dalga yaşansa dahi kaybı telafi edeceğiz"

Toplantıda ihracatçı birlikleri başkanları sektörlerindeki son durum hakkında bilgi verdi. OAİB Koordinatör Başkanı Tahsin Ata, "OAİB olarak, 28 bin üye sayısı ile 8 sektörde hizmet vermekteyiz. Birliğimizin ilk 7 aylık ihracat rakamı 8,3 milyar dolar oldu. Koronavirüsün olumsuz etkileri nedeniyle sistemli bir ekonometrik analiz çerçevesinde ve disiplinler arası bir yaklaşımla hareket etmenin yerinde olacağına inanıyoruz. AB'nin tedarik zincirinde Çin ve Asya yerine yakın ve güvenilir ülkeleri seçme ihtiyacı doğrultusunda Türkiye'nin bu dönemden sonra daha avantajlı bir konuma geçeceği kesin. Bu toplantımız bir başlangıç. Birliğimizi tarafından ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetler ve çalışmaların TİM'in katkılarıyla daha iyi etkin şekilde devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Makine sektörü olarak Birliğimizin unvanındaki Orta Anadolu ibaresinin hızla kaldırılmasındaki destekleri için TİM Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böylelikle sektörümüzün tüm Türkiye'yi kapsayıcılığı vurgulanmış oldu. Pandemi nedeniyle ihracatta dibi görmüş olduk ancak 2020 yılı sonu itibariyle salgında ikinci dalga yaşansa dahi bu kaybı telafi edeceğiz. Pandemi bize çevrim içi işlerin ve tanıtım ile pazarlama faaliyetlerinde daha bütüncül ve küresel eylemler planlamamız gerektiğini öğretti." açıklamasında bulundu.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise, "Pandemi sürecinde süs bitkileri sektörü olarak mücbir sebep kapsamında sayılmayarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Ancak sektördeki gerileme, haziran ayı itibariyle, İtalya ve İspanya gibi pazarlardaki daralmaların Türk ihracatçısı tarafından kapatılmasıyla yüzde 50 oranında toparlandı. Yıl sonu itibariyle geçen yılki ihracat rakamlarına ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Abdullah Naki Polat, "Savunma Sanayii Birliğimiz geçen yıl zirve yaparak 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ancak pandemi nedeniyle, geçen yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında bu yıl ihracatımızda yüzde 29'luk düşüş görüyoruz. Sivil havacılık sektörünün toparlanmasının ise 2023 yılına dek süreceğini öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Mehmet Hakkı Şanal sektörün ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 90'lara yaklaştığını söylerken, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Şerafettin Ceceli ihracatçı birliklerinin yapılanmalarında dünyadaki gelişmelere paralel olarak yeniliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Erdem Çenesiz de, "Bölgesel Meclisler oldukça faydalı, pandemi nedeniyle sanal ortamda toplansak da bu toplantılara sıklıkla devam etmeliyiz. Sonrasında da yüz yüze toplanmalıyız. Morale ve birlikteliğe ihtiyacımız olan bu zor günlerde böyle toplantılar gerçekleştirilmesi gerçekten çok önemli. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.