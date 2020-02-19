TİM Başkanı Gülle: "Ülkemizin kalkınması için üniversitelerin katkısı önemli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Ülkemizin kalkınması için üniversitelerin katkısı önemli' - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Ülkemizin kalkınması için üniversitelerin katkısı önemli"

6 saat önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemizin kalkınması için üniversitelerin katkısı önemli. Malımızın değerini yükseltip, Ar-Ge ve inovayonu geliştireceksek köklü sağlam bir eğitim yapısına ihtiyacımız var" dedi.

TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemizin kalkınması için üniversitelerin katkısı önemli. Malımızın değerini yükseltip, Ar-Ge ve inovayonu geliştireceksek köklü sağlam bir eğitim yapısına ihtiyacımız var" dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Avrasya Üniversiteler Birliği'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında konuşan Gülle, eğitim sisteminin gelişmesinin ülkenin kalkınmasına sağlayacağı katkıya dikkat çekti.


TİM Başkanı İsmail Gülle, "Tim olarak göreve geldiğimiz andan itibaren dış ticaret fazlası veren Türkiye sloganıyla harekete geçtik. Cari açığın bazı dönemlerde ülkemize yaşattığı sıkıntıları gördük. Bu cari açıktan kurtulmak için 3 formül belirledik. Bu formülleri; ithal ettiğimiz her ürünü Türkiye'de üretmek, ihraç ettiğimiz malların değerini arttırmak, hizmet alanında döviz kazandıran faaliyetleri geliştirmek olarak belirledik" dedi.


Eğitimin, ülkenin kalkınmasına sağlayacağı faydalardan da bahseden Gülle, "Malımızın değerini yükselteceksek, Ar-Ge ve inovasyonu geliştireceksek bunun için sağlam, köklü bir eğitime ihtiyacımız var. Güçlü devlet iradesi, özel sermayelerin girişimciliği ve eğitim alanlarında yapılacak gelişmeler büyümeyi, kalkınmayı sağlıyor. Ülkemizin kalkınması için üniversitelerimizin çok önemli katkılarının olması gerektiği kanaatindeyiz. Ülkemizdeki eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesi en büyük dileğimiz. Bu yıl 5'incisi düzenlenen zirvenin sonuçlarının iş dünyasına, ihracatımıza faydalı sonuçlar doğurmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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