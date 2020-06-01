TİM Başkanı Gülle: "Uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele... - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele...

19'la mücadele eylem planı kapsamında Türkiye'nin ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı başladı.

TİM Başkanı Gülle:

19'la mücadele eylem planı kapsamında Türkiye'nin ilk sanal fuarı olma özelliği taşıyan Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı başladı. Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle "Salgın sonrası dönemde 20. yüzyılın sonlarına kadar konvansiyonel metotlarla ilerlemiş olan uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele, iş yapma anlayışına taşıyoruz" dedi.


61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Özbekistan ve Kenya'da gerçekleştirilen ve önümüzdeki günlerde 28 ülkede daha planlanan Sanal Ticaret Heyeti programlarına paralel olarak sanal fuar platformunu da açtı. Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in koordinasyonu ile Ege İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye'nin ilk sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shodex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran arasında www.shoedex.events internet adresli fuar platformunda gerçekleştiriliyor. Shoedex Platformu firmaların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250'i aşkın alıcı ve 1000'den fazla iş görüşmesinin hedeflendiği fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar katıldı.


Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi nedeniyle küresel ticaretin büyük bir yara aldığını, salgın sonrası dönemde ise güvenilir tedarik kabiliyetine sahip ülkelerin bir adım önde olacağını belirterek " Özellikle salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirinde bir dönüşüm kaçınılmaz oldu. Bu bağlamda 'Güvenilir Liman Tedarikçi Türkiye' konumumuzu perçinlemek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde küresel değişim ve dönüşüm sürecinde yeniliklere açık olmak oldukça önemli. 20. yüzyılın sonlarına kadar konvansiyonel metotlarla ilerlemiş olan uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele, iş yapma anlayışına taşıyoruz. TİM olarak, ihracatçılarımızın 'yeni normale' adaptasyonları noktasında yapılacak olan tüm 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerini destekliyoruz" dedi.


Fuar açığımızı yüksek ve yerli teknolojiyle kapatacağız


Türkiye'nin 20 yılda 30 milyar dolardan 180 milyar dolara sıçrayan ihracatına rağmen fuar merkezi kapasitesinin sınırlı kaldığına dikkat çeken Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni normalde, bu açığımızı yüksek teknolojiyle kapatmaya çalışacağız. TİM olarak bizler de temaslarımızda yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Sanal fuarlarımızı tamamen yerli yazılım ile gerçekleştiriyoruz. Sanal fuarcılığa da imkan sağlayan teknolojiyle donatılmış yeni nesil fuar merkezlerini Türkiye ekonomisine kazandırmamız gerekiyor. Tüm katılımcı firmalarımızı,yenilikçi yaklaşımları ve cesur adımları sebebiyle tebrik etmek istiyorum. Ayakkabı ihracatında ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana yüzde 83,Deri eşya ve Saraciye ihracatında ise yüzde 58'lik bir daralma yaşandı. İhracatçıların azmi ve kararlılığı,ihracat hedeflerimize giden yolu aydınlatıyor. İhraç pazarlarımızda başlayan normalleşme adımları ile beraber, sektörlerimizin hızlı bir rehabilitasyon süreciyle bizleri alıştırdıkları rekorlara yeniden kavuşturacağına hiç şüphe yok."


Ayakkabı ve Saraciye sektörlerine can suyu olacak


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise konuşmasında " Ege Deri ve Deri İhracatçıları Birliğimize üye 31 Ayakkabı ve Saraciye ihracatçımız bugün dünyanın dört bir tarafından 250 ithalatçının ziyaret edeceği fuarda en yeni koleksiyonlarını sunacak.Shoedex2020 Fuarı, Nisan ve Mayıs aylarında ihracatında büyük düşüşler olan Ayakkabı ve Saraciye sektörlerimize can suyu olacak. Bu ürünlerimizin ihracatında toparlanmayı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Tarım ve Gıda ihracatımızın artması için Gıda sektörümüze yönelik dijital fuar hazırlıklarımıza başladığımızı buradan duyurmak istiyorum. Haziran ayı sonunda ya da Temmuz başında Gıda sektörüne yönelik dijital fuarımızı gerçekleştireceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılını Sürdürülebilirlik Yılı ilan etmiştik. Covid-19 sürecinde ihracatta sürdürülebilirliği sanal fuarlar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları ile sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.


Katma değeri artıracak yatırımlara hazırız


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da "Sanal fuarlarda ürünlerin en etkin ve anlaşılır bir biçimde sunulmasını sağlayarak katma değeri arttıracak bu yatırımları biz firmalar olarak yapmaya hazırız. Sektörler olarak bundan sonra mesafeleri ortadan kaldıracak her türlü gelişimi takip etmeliyiz.Dünya üzerinde yer alan Global Toptan satış sitelerine ve e- ihracat platformlarına gerekli yatırımları yaparak oradaki mevcudiyetimizi devamlılaştırmalıyız. Bizim kazandığımız tecrübeler bundan sonra ülkemiz için hizmet edecektir. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle'nin oluşturduğu ve benim başkanlık ettiğim TİM sanal fuarlar komitesi ülkemizde gerçekleşecek sanal fuarlara ışık tutacak, bu zorlu süreçte firmalarımızın ihracatını devam ettirmelerinde etken olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Uluslararası ticareti, dijital platformlar sayesinde, bugün yepyeni bir modele... - Son Dakika Ekonomi

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