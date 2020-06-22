TİM Başkanı Gülle: "Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem... - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem...

Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıdığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, " Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz.

TİM Başkanı Gülle:

Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıdığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, " Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ilkini Özbekistan'la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan'la devam ettik. Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı katlanarak artacak." dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk üç boyutlu sanal fuar olma özelliğini taşıyan Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nda konuşma yaptı. Dünya genelinde normalleşme adımları atılmaya devam etse de birçok sektör pandeminin etkilerini derinden hissetmeye devam ettiğini belirten Gülle, "Küresel ticarette yaşanan daralmadan sonra yaralarımızı, güvenilir tedarik kabiliyetiyle


hızla sarmaya başladık. Türk ihracatçısı, şoklara dayanıklı yapısıyla uluslararası pazarlarda bugün de gücünü kanıtlıyor. Salgın süreci her ne kadar ilk etapta fuarlar ve ticaret heyetlerini sekteye uğratsa da gerek Bakanlığımız gerekse Meclisimiz, birliklerimiz ve ihracatçı firmalar değişen şartlara sağladıkları uyum kabiliyetiyle ticaret heyetlerinin ve fuarların sanal ortamda gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar yaptı. Bilhassa, 2573 sayılı 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı sanal fuarcılık sektörü için bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.


"Bu fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırıyor"


Bu kararda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerini sunan TİM Başkanı Gülle, "Bugün ilk kez üç boyutlu olarak


Tarım ve hayvancılık makineleri alanında gerçekleştirilen sanal fuar, birçok ilke imza atıyor. Ayrıca, üç boyutlu deneyiminin yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları sunulması


ve dört dilde çeviri hizmeti; fuarın maksimum verimle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Yine, Ticaret Bakanlığımız desteği ile Orta Anadolu İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen bu fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırıyor." şeklinde konuştu.


"Yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz"


Yazılım sektöründe Türkiye'nin birçok büyük başarıya imza attığını ve ilk Unicorn'unu bu sektörden çıkardığının altını çizen Gülle, "Önümüzdeki dönemde de bu başarılar artmaya devam edecektir, yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz. Bunların yanında, fuar stratejik öneme sahip ürünleri kapsaması bakımından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.


"Son 20 yılda traktör ihracatı 29 katına çıktı"


Tarım makinelerinin; 1 milyar doları aşan ihracatıyla, dış ticaret fazlası verdiğimiz ürünler arasında yer aldığını kaydeden Gülle, "Yine, tarım ve hayvancılıkta kullanılan birçok makinenin ihracatında son yıllarda dikkate değer bir artış yaşanmış durumda. Misal, Son 20 yılda; traktör ihracatı 29 katına, süt sağma makinesi ihracatı 21 katına, çim biçme makinesi ihracatı ise neredeyse 9 katına çıktı. Aynı zamanda tarım makineleri, güvenli gıdaya erişimde ve tarımın ilerlemesinde stratejik bir rol oynamaktadır. Tarımda makineleşme sayesinde, bugün daha az insan gücüyle daha verimli üretim mümkün olabiliyor. Önümüzdeki dönemde, tarım makineleri üreticilerimizin inovatif vizyonu ve efektif çalışmalarıyla üretim ve ihracat rakamlarını tıpkı son 20 yılda olduğu gibi katlayacağına yürekten inanıyoruz." dedi.


"Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıyor"


Meclis olarak, ihracatçıların 'yeni normale' adaptasyonları noktasında yapılacak olan her tür 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetini desteklediklerinin altını çizen TİM Başkanı, "Bu anlamda yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem taşıyor. Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ilkini Özbekistan'la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan'la devam ettik. Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı katlanarak artacak." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Yeni dönemde 'sanal fuarlar' gibi 'sanal ticaret heyetleri' de ayrı bir önem... - Son Dakika Ekonomi

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