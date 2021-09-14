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TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız

14.09.2021 10:44
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin Ticaret Bakanı Muş'a talep ve önerilerini aktarma imkanı bulduğu toplantıda yaptıkları çalışmaları, gelecekle ilgili hedef ve beklentileri paylaştı.

TİM Başkanı Gülle "Son 12 ayımızın 10'unda aylık ihracat rekorlarına imza attık. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program'da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız. Ümit ediyorum ki ihracatımızı bugüne getiren gayretlerimizi artıracağız ve Türkiye'yi 5 senede 300 milyar dolar ihracata taşıyacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek ve ihracat hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İhracatçı Birliklerinin başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracat ailesi, TİM'in Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda ihracatla ilgili talep ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktardı. TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda ihracat ailesi adına yaptıkları çalışmaları, gelecekle ilgili hedef ve beklentileri Bakan Muş ile paylaştı.

"TÜRKİYE'Yİ 5 SENEDE 300 MİLYAR DOLAR İHRACATA TAŞIYACAĞIZ"

Toplantıda yaptığı konuşmada pandemi gibi tarihte eşi görülmemiş bir dönemde dahi ihracatçıların önlerine çıkan tüm zorlu engelleri aşmayı başardığına vurgu yapan TİM Başkanı Gülle "Göreve geldiğimizden bugüne, ihracatçı birliklerimizin başkanları ile ülkemiz ihracatını daha ileriye götürmek için ihracatı ilgilendiren her alanda sorumluluk ve farkındalık hisleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020 yılını, ihracat hedefimizin üstünde, 169,6 milyar dolarla kapattık. 2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren ihracatımızda güçlü bir toparlanma görüldü. Bu ivme 2021'de de artarak devam etti. Temmuz ayı itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık periyotta 200 milyar doları aştık. Son 12 ayımızın 10'unda aylık ihracat rekorlarına imza attık. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Hükümetimizin de destekleriyle, inanıyorum ki yeni dönemde ihracat hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki ihracatımızı bugüne getiren gayretlerimizi artıracağız ve Türkiye'yi 5 senede 300 milyar dolar ihracata taşıyacağız" diye konuştu.

"TİM E-İHRACAT KONSEYİ'Nİ KURACAĞIZ"

Türkiye'nin ihracatta geldiği noktanın artık katma değeri yüksek ihracata ulaşma dönemi olduğunu dile getiren Gülle "2000'li yılların başından bu yana ülkemiz, tüm sektörlerde önemli kazanımlar elde etti. Üretim tesislerimiz çağdaşlaştırıldı, ekiplerimiz uzmanlaştı, kapasitelerimiz arttı, kaliteli ürünün merkezi konumuna geldik. Şimdi, ihracatımızın katma değerini artırma vaktidir. TİM olarak ihracatımızın katma değerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda, TİM Marka Konseyi'ni hayata geçirdik. Çünkü 'Made in Türkiye' markasını yükseltecek olanların ancak ve ancak ihracatçılar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin uluslararası düzeyde kendini ispatlamış firma temsilcilerinden oluşan konseyimiz, ülkemizde markalaşma sürecine önemli katkılar vermek üzere çalışmalarına tüm gayretleriyle devam ediyor. Bunun yanında, Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak; ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM E-İhracat Konseyi'nin kurulması çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"HER AY BİN 700 FİRMA İHRACATA 'MERHABA' DİYOR"

İhracatın tabana yayılması adına çalışmalar yaptıklarını aktaran Gülle, şöyle devam etti:

Ülkemizin dinamosu olan KOBİ'lerimizi de unutmadık. Bu kapsamda, TİM KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını aralıksız şekilde sürdürdük. Seferberliğimizin sonuçlarını, ihracatçı firma sayılarımızda da net bir şekilde görmekteyiz. 2020'nin her ayında ortalama bin 500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama, daha da yükselerek aylık bin 700 seviyelerine çıkmış durumda. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü ihracatın vazgeçilmezliğinin bilincinde olduk. Yıllık ihracatı da bu sene 200 milyar doların üzerine taşıdık. İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program'da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız."


TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız
TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız

Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: Yıl sonunda 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız - Son Dakika Ekonomi


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