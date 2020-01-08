TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak

7 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

İsmail Gülle, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.


TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.


AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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