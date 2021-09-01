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TİM Başkanı İsmail Gülle, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkanı İsmail Gülle, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

01.09.2021 12:33
TİM Başkanı İsmail Gülle, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın büyümeye katkısının yılın ilk yarısında 10,8 puan olduğunu belirterek, "Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın büyümeye katkısının yılın ilk yarısında 10,8 puan olduğunu belirterek, "Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Bu rakamlar Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olduğunu aktardı.

Gülle, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdük. Bu rakam, 2000'li yıllarda ulaştığımız en yüksek büyüme rakamı oldu. Türkiye, ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu. Pandemi etkisinin derinden hissedildiği aylarda ekonomimiz ve ihracatımız etkilenmişti. O günlerde zor zamanların geçeceğine ve hızlı bir toparlanmanın içine gireceğimize olan inancımızı dile getirmiştik. Bugün bu rakamları görmek bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Gülle, ihracatın büyümeye katkısının yılın ilk yarısında 10,8 puan olduğunu belirterek, "Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Büyüme rakamlarının alt kalemlerinde hizmet sektörü yüzde 45,8 ve sanayi sektörü yüzde 40,5 büyüdü. Bu rakamlar, Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

İsmail Gülle, yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yıl yüzde 75,9 iken, 2021'in aynı döneminde yüzde 83,2'ye yükseldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısının 6,9 puan, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının ise 3,9 puan olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz destekler nitelikte gelişmelerdir. Bu gelişmeler, salgının ilk döneminde V tipi toparlanma diye bahsettiğimiz öngörülerimizin gerçekleştiğini, hatta üstüne çıktığımızı gösteriyor. Salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz. Altını çizmek gerekiyor ki bu pozitif etkilerin ötesinde Türkiye, küresel piyasalarda oluşan açıkları çok iyi değerlendirerek pandemi kaynaklı krizi fırsata çevirmeyi bildi."

İhracatta güçlü yükselişin yaz aylarında da sürdüğünü ve yıl sonuna kadar bu temponun devam edeceğini öngördüklerini belirten Gülle, hizmet sektörünün üçüncü çeyrekte daha güçlü bir katkı vereceğini aktardı.

Eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetlerinin eylül ayı itibarıyla yükselişe geçeceği öngörüleriyle güçlü büyüme rakamlarının hem üçüncü çeyrekte hem de yıl sonunda görüleceği tahmininde bulunan Gülle, "Türkiye ekonomisini üretimiyle, hizmetleriyle, ihracatıyla büyüten tüm iş insanlarımıza müteşekkiriz. Türkiye ekonomisi, ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kuruluşumuzun 100. yılına doğru giderken ihracatımızın, ekonomimizin önü aydınlıktır." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Münir Karaloğlu, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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