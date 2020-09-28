TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı - Son Dakika

TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya, sektörel bazda 2020'nin ilk 8 aylık döneminde Türkiye genelinden 208 ülke ve serbest bölgeye 4 Milyar 606 Milyon 824 bin dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya, sektörel bazda 2020'nin ilk 8 aylık döneminde Türkiye genelinden 208 ülke ve serbest bölgeye 4 Milyar 606 Milyon 824 bin dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen TİM Hububat Sektör Kurulu Toplantısı'na TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Sektörel sorunların ve ihracat rakamlarının değerlendirildiği sektör kurulu toplantısında TİM Başkanı İsmail Güle hububat bakliyat ihracatçılarına övgüler yağdırarak pandemi sürecinde hububat sektörünün yeni başarı öyküleri yazdığını ifade etti. TİM Başkanı İsmail Gülle 2020 yılının 8 aylık diliminde gerçekleştirilen hububat bakliyat ihracatında gözle görülür bir artış yaşandığını bunda sektör temsilcilerinin önemli roller üstlendiğini ifade ederek Başkan Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Hububatçılardan 5 Milyar 48 Milyon 535 Bin Dolarlık ihracat

Hububat Bakliyat sektörü ihracatının 2020 yılının ilk 8 aylık diliminde Türkiye genelinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8 artışla toplam 4 milyar 606 milyon 824 olduğunu 1 Ocak'tan 21 Eylül'e kadar olan dönemde ise bunun yüzde 8,1 artışla 5 milyar 48 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 2020 hedeflerinde hedef fazlası vermeyi beklediklerini sözlerine ekledi.

"Dünyada ticaretin şekli değişiyor bizlerde değişime ayak uyduruyoruz"

Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya pandemi sürecinde ticaretinde şeklinin değiştiğini, teknolojinin ön palana çıkarak yeni ihracat modelinin geliştiğini ifade ederek, "Sektör kurulu toplantımızı TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin de katılımıyla gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra sektörel problemlerimizin masaya yatırıldığı toplantımızda 2020 yılının sekiz aylık ihracat rakamları, hedef ülkeler ve yeni pazarlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Dünya pandemi sürecinde ikinci dalga için hazırlanırken bizler sektör olarak bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık ve gerek mevcut pazarlara gerekse yeni pazarlardan gelecek ihtiyaçlara cevap verebilmek için her türlü alt yapımızı oluşturduk" dedi.

"İhracatımız artarak devam ediyor"

İhracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Altunkaya Türkiye genelinden yapılan Ocak - Ağustos dönemi sektör ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 7,8'lik artış yaşandığını ve toplam 4 milyar 606 milyon 824 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyerek, "Sektörümüzle ilgili en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarında ilk sırayı 1 milyar 814 milyon 37 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri alırken bir önceki yıla oranla yüzde 22'lik artışla Afrika ülkelerine toplam 1 milyar 87 milyon 907 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke grupları bazında üçüncü sırayı 548 milyon 790 bin dolarlık ihracatla Avrupa ülkeleri aldı. En fazla ihracat artışının yaşandığı Amerika ülkelerine ise bir önceki yıla oranla yüzde 32,9'luk artışla 479 milyon 86 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

Hububatçılar 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi

Başkan Mahsum Altunkaya, sektör olarak 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat yapıldığı bilgisini paylaşarak, ülke bazında ilk sırada 831 milyon 878 bin dolarla Irak'ın, ikinci sırada 241 milyon 311 bin dolarla Birleşik Devletlerin üçüncü sırada ise 173 milyon 259 bin dolarla Suriye'nin geldiğini belirtti.

"Türkiye en fazla pastacılık ürünleri ve değirmencilik ürünleri ihraç etti"

Mal grupları bazında 2020 yılının 8 aylık diliminde Türkiye'den en fazla pastacılık ürünleri ihraç edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya, "Mal grupları bazlı ihracatta ülkemizden en fazla ihraç edilen mal grupları arasında ilk sırada 1 milyar 300 milyon 669 bin dolar ile pastacılık ürünleri gelmekte; 832 milyon 398 bin dolarla değirmencilik ürünleri, 657 milyon 478 bin dolarla bitkisel yağlar, 603 milyon 413 bin dolar ihracatla diğer gıda müstahzarları, 382 milyon 258 bin dolarlık ihracatla şeker ve şekerli mamuller takip etmektedir. Bu mal gruplarını sırasıyla kakaolu mamuller, bakliyat, yağlı tohum ve meyveler, hububat, baharatlar takip etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı
TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı
TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı
TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı

İhracat, Türkiye, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:45:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı İsmail Gülle'den hububat bakliyat ihracatçılarına övgü yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei