TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep'te incelemede bulundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep'teki bir tesiste incelemelerde bulundu.

Altunkaya Şirketler Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülle, şirket bünyesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin en modern üretim tesislerinde inceleme yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha ülkemle ve sanayicilerimizle gurur duydum. Güçlü ve büyük Türkiye'nin temel taşları elbette üreten, istihdam oluşturan ve güçlü ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sanayi kuruluşlarımızdır. Başkanımız Mahsum Altunkaya'yı ve ekibini yürekten kutluyorum."