TİM Başkanı İsmail Gülle, haziran ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi (2) - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bugün açıkladığımız rakamla beraber ihracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay bu sınırı da aşacağız. 200 milyar dolar, uzun bir süredir hayalini kurduğumuz rakamdı." dedi.

Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla haziran ve yılın ilk yarısına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme döneminin Türkiye ve ülke ihracatına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Aşılama konusunda, ihracat ailesinin dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında olduğunu geçen ay Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ilettiklerini aktaran Gülle, "Sağ olsunlar, hızlı bir şekilde ihracatçılarımız da aşılamada öncelikli gruplar arasında yer aldı ve bu risk ortadan kaldırıldı. İhracata ve ihracatçıya desteklerinden ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve tüm hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, ihracatta rekorla kapattıkları ilk 5 ayın ardından ihracat ailesinin haziranda da tarihi bir performans göstererek rekora ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayı ihracat rakamı, sıradan bir rakam olmanın ötesinde ihracatımızda bir dönüm noktası olma niteliğindedir. Haziranda ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19 milyar 773 milyon dolara yükseldi. 2021 yılı ikinci çeyreğinde ihracatımız yüzde 70 artışla 55 milyar 38 milyon dolar, yılın ilk 6 ayında ihracatımız yüzde 40 artışla 104 milyar 982 milyon dolar oldu. Son 12 ayda ise 199 milyar 567 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aştık.

Bugün açıkladığımız rakamla beraber ihracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay bu sınırı da aşacağız. 200 milyar dolar, uzun süredir hayalini kurduğumuz bir rakamdı. Hamdolsun, yeni normalde tüm zorluklara rağmen karşımıza çıkan her bir fırsatı değerlendirerek bu rakama ulaşmayı başardık. Öncelikle başarının devamını getirmeli ve yılı bu seviyede tamamlamalıyız. İnşallah, göreve geldiğimizden beri aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi 2021 yıllık ihracat hedefini de aşarak 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu başarıyı mümkün kılan 100 bin ihracatçımızın her birine, bizleri her zaman destekleyen Sayın Bakanımız Mehmet Muş'a ve ihracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

"İhracat birim fiyatımız düşüş trendini kırdı"

İsmail Gülle, haziranın, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçtiğine dikkati çekerek, "Kur manipülasyonu sonucunda sürekli değer kaybeden ihracat birim değerimizi, 1,1 dolar seviyesinden haziran ayında 1,3 dolar seviyesine getirmeyi başardık. Son bir senede kilogram başı ihracat değerimizi yüzde 20 artırdık. Biliyoruz ki markalı ihracat, katma değerli ihracatı artıran faktörlerin başında geliyor. Bu minvalde, Türkiye markasını hep birlikte daha da yükseltmek, tüm dünyayla rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyi'ni büyük bir heyecanla hayata geçirdik." diye konuştu.

"Bölgemizde en güçlü performansı sergileyen ülke olacağız"

TİM Başkanı Gülle, verilerin, ikinci çeyrekte daha güçlü bir büyüme performansına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 7 büyüdüğünü anımsatan Gülle, "Veriler gösteriyor ki yılın ikinci çeyreğinde çok daha güçlü bir performans sergiledik. Gerek reel kesim güven endeksi verisi gerek kapasite kullanım oranı gerekse de nisan ayı sanayi üretim verisi, 2021'in ikinci çeyreğinde GSYH büyümesinde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek artış oranlarından birine işaret ediyor. Elbette bu başarıların devamı, reel sektörün yatırımlara devam etmesinden geçiyor." dedi.

Özellikle teknoloji, yazılım ve katma değerli ürünlere odaklı yatırımların önümüzdeki dönemde Türkiye'yi diğer ülkelerden pozitif ayrıştıracağını ifade eden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim son yayımlanan reel kesim güven endeksi verisinde, yatırım harcamaları, üretim hacmi eğilimi ve beklentiler son derece pozitif ve güçlü. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksindeki toparlanmayı da hesaba kattığımızda, tüm bu göstergeler ışığında, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüyerek bölgemizde en güçlü performansı sergileyen, pandemi sonrası en hızlı toparlanan ülke olacağız. Yıl sonuna gelindiğinde Türkiye, büyüme oranıyla üretim, istihdam ve ihracatta yeni bir döneme başlayan, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirmiş bir ülke olacaktır. Biz de ihracat ailesi olarak hedeflerimize olan kararlı yürüyüşümüzü sürdürerek ihracatla yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

"Yılın ilk yarısının lider sektörü 14,4 milyar dolarla otomotiv oldu"

İsmail Gülle, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre tüm sektörlerin ihracatını artırdığını, 9 sektörün ise tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attığını bildirdi.

Gülle, "Geçtiğimiz ay yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ilk sırada yer alırken, yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 milyon dolara ulaşan otomotiv endüstrisi sektörümüz ikinci, yüzde 81 artışla 2 milyar 26 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Yılın ilk altı ayında ise otomotiv sektörümüz 14,4 milyar dolar ve yüzde 38,9 artışla birinci, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 12 milyar dolar ve yüzde 40,1 artışla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise 9,4 milyar dolar ve yüzde 35,3 artışla üçüncü oldu. Haziran ayında en güçlü artışa imza atan sektörler; 948 milyon dolar artış gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri, 907 milyon dolar artış gösteren çelik ve 459 milyon dolar artış yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon oldu." ifadelerini kullandı.

"175 ülkeye ihracatımızı artırdık"

İhracatçının geçen ay 217 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdığını aktaran Gülle, "Haziranda 175 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında ABD, İtalya, Meksika, Kanada, Almanya ve Kırgızistan'ın da bulunduğu 19 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık. Haziran ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 556 milyon dolarlık artışla ABD, 453 milyon dolarlık artışla İtalya ve 417 milyon dolarlık artışla Almanya oldu. Yılın ilk yarısında ise 226 ülke ve bölgede bayrağımızı dalgalandırdık." şeklinde konuştu.

"70 il ihracatını artırdı, 13 il ise tarihlerinin en yüksek ihracatına imza attı"

TİM Başkanı Gülle, haziranda ülke gruplarına göre ihracatta, Türkiye'nin en büyük pazarı olan AB'ye (AB-27) ihracatın, yüzde 49,4 artışla, 8,2 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığını, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında, Avrupa kıtasının haziran ayı ihracatındaki payının yüzde 56,3 olduğunu bildirdi.

Gülle, haziran ayında, diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,5 artışla 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına yüzde 59,3 artışla 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 63,8 artışla 1,6 milyar dolar ve Kuzey Amerika'ya da yüzde 79,1 yükselişle 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 6 ayda ise AB'ye (AB-27) 43,9 milyar dolar (yüzde 42,4 artış), yakın ve Orta Doğu ülkelerine 17,9 milyar dolar (yüzde 25,1 artış), Afrika kıtasının tamamına 9,8 milyar dolar (yüzde 36,2 artış), Uzak Doğu ülkelerine 8,3 milyar dolar (yüzde 51,1 artış), Kuzey Amerika'ya ise 7,5 milyar dolar (yüzde 46,7 artış) ihracat gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız, son dönemde AB temsilcileri ile ihracatımızın geleceğini etkileyecek, kritik öneme sahip görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye-Avrupa Birliği pozitif gündeminin ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularının ele alındığı görüşmeler neticesinde inşallah en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımız daha da artacaktır."

Haziranda 70 ilin ihracatını artırma başarısı gösterdiğini vurgulayan Gülle, "Tam 13 ilimiz, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Adana, Antalya, Samsun, Tekirdağ, Muğla, Karabük, Isparta, Uşak ve Kütahya tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını geçtiğimiz ay gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Haziranda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 7 milyar 977 milyon dolarla İstanbul (yüzde 49 artış), 1 milyar 552 milyon dolarla Kocaeli (yüzde 79 artış), 1 milyar 242 milyon dolarla Bursa (yüzde 34 artış) oldu. En dikkati çekici artışlar, ihracatını 2,6 milyar dolar artıran İstanbul (yüzde 49 artış), 684 milyon dolar artıran Kocaeli (yüzde 79 artış) ve 359 milyon dolar artıran İzmir'de (yüzde 47 artış) gerçekleşti. Yılın ilk yarısında da İstanbul yüzde 40,7 milyar dolar (yüzde 39 artış ), Kocaeli 7,8 milyar dolar (yüzde 47 artış ) ve Bursa, 7,5 milyar dolarla (yüzde 36 artış) ilk 3 sırada yer aldı." şeklinde konuştu.

"1.684 firmamız haziranda ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı"

İsmail Gülle, ihracatı tabana yaymanın önemine ve ilk kez ihracata katılan firma sayısındaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başarıların daim olması için ihracat ailesini daha da büyütmemiz gerekiyor. Bizler de bu bilinçle Türkiye'nin her köşesinde ihracat yapma hayali kuran KOBİ'lerimizle, TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimlerimizde bir araya geliyoruz. Tam 1.684 firmamız, haziranda ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Bu firmalarımız, geçtiğimiz ay 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 9 bin 327'ye ulaştı. Bu firmalarımız toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptı. İnanıyorum ki KOBİ'lerimizin ihracata katkısı önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Haziranda miktar bazında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon ton olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda ise yüzde 19 artışla 85 milyon ton ihracat gerçekleştirdik."

"181 ülkeye, yüzde 53 artışla 6,17 milyar TL Türk lirası ile ihracat yapıldı"

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye yüzde 53 artışla toplam 6,17 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7 bin 634 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini bildirdi.

Geçen ay miktar bazında ihracatın, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 15,3 milyon ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Gülle, ilk 6 ayda yüzde 19 artışla 85 milyon ton ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

2020'nin ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan avro/dolar paritesinin ihracata pozitif yansıdığını ifade eden Gülle, haziranda paritedeki artışın pozitif etkisinin 549 milyon dolar, yılın ilk 6 ayında ise 3,78 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.