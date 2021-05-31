Üye Girişi
TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti" - Son Dakika

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti"

31.05.2021 16:47
TİM Başkanı İsmail Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonominin pandemiye rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, net ihracatın büyümeye katkısının da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonominin pandemiye rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, net ihracatın büyümeye katkısının da yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, pandemide üretimin aksamadığını ve ihracatın duraksamadığını aktardı.

Art arda kırdıkları rekorlarla ihracatta gösterdikleri güçlü performansın Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasından dolayı ayrıca gururlu olduklarını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün ülkemiz yılın ilk çeyreğini yüzde 7 büyümeyle kapatıyorsa bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. Özellikle yılın son 6 ayında, yükselen bir eğilim neticesinde 95 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimizi aşmayı başardık. 2021 yılında tarihi bir ihracat performansı yakalamış durumdayız. Yılın ilk 4 ayında toplam ihracatımız 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aştı. Böylece ardı ardına son 5 ayda ihracat rekoru kırmayı başardık.

İnşallah, 2021'i ihracatın yılı yaparak 200 milyar dolar rakamına erişmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğini her zaman öne çıkararak üretim ve ihracat seferberliği başlattık. Bu rakamlar, tüm bu başarılar, o dönemdeki yoğun gayretlerimizin ürünüdür. Şimdi ise yeni dönemi ve küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak önümüzdeki fırsatlara odaklanma zamanı geldi. İnşallah bu dönemdeki fırsatları değerlendirerek ihracatla yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Türkiye, ihracatla büyüyor ve ülkemiz yeni dönemde de büyümede öncü olmaya devam edecek."

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Tuba Ünsal'ın dudak dudağa pozları sevgilisi Yusuf Aydın'ın ailesini kızdırdı Tuba Ünsal'ın dudak dudağa pozları sevgilisi Yusuf Aydın'ın ailesini kızdırdı         
18:27
Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü         
18:01
İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada         
17:58
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti         
17:37
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu         
14:28
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 18:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı İsmail Gülle: "Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement