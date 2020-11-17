TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yeni ihracat seferberliği başlattık" - Son Dakika

TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yeni ihracat seferberliği başlattık"

17.11.2020 12:07
TİM Başkanı İsmail Gülle:

??????? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın ekonomide ilan ettiği reform süreci kapsamında yeni ihracat seferberliği başlattık.

??????? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın ekonomide ilan ettiği reform süreci kapsamında yeni ihracat seferberliği başlattık. 2000 yılında 36 milyon ton olan ihracatımız, 2023 yılında da, miktar bazında 200 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

???????TİM'den yapılan açıklamaya göre, yeni ihracat seferberliği kapsamında, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Birlik başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantının açılışındaki konuşmasına yer verilen TiM Başkanı İsmail Gülle, 2000 yılından bu yana tutar bazında ihracatta rekor artışlar yaşanırken, tonaj bazında da ihracatın katlandığını bildirdi.

2000 yılında 36 milyon ton olan ihracatın 2019'da ise 146 milyon tona ulaştığını belirten Gülle, "2023 yılında da, miktar bazında ihracatın, 200 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz. Gelişen ihracatımızla, doğal olarak lojistik ihtiyacı da artmakta. Rakip ülkeler bütün stratejisini bunun üzerine kuruyor. Örneğin Çin, kuşak yol projesinde devreye aldığı tren yoluyla dünyanın dört bir yanına ürünlerini 15 günde ulaştırırken, biz henüz 2 bin- 3 bin kilometre ötedeki, Avrupa ülkelerine, 1 haftadan kısa sürede ürünlerimiz ulaştıramıyoruz. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne daha hızlı, daha ucuz taşıma yapabilmemiz büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Artan hacimden dolayı, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında kimi zaman, ciddi yoğunluklar yaşandığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ihracatının temsilcileri sorunları yerinde gözlemlemek adına, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır kapılarına bir ziyaret gerçekleştirdik. Gördük ki, yoğunluğun aşılması adına, bu kapılar üzerinden karayoluyla ihracat yapan firmalarımızın demiryolu ve denizyoluyla ürünlerini ihraç edebileceği bir altyapının kurulması, yoğunluğun azalmasına büyük katkı sağlayacak. Artık denizyolu ve demiryolunun, ihracatımızda çok daha öne çıkması gerekiyor. İhracatımızda demiryolu ve denizyolunun ağırlığının artması, bilhassa Avrupa'nın Yeşil Mutabakat ve Sıfır Emisyon hedefi gibi, önümüze koyduğu ticari bariyerlere takılmadan ihracatımızı gerçekleştirmemiz noktasında, büyük kolaylık sağlayacaktır."

"Toplam ihracatta, demir yolunun payı yüzde 0,8"

İsmail Gülle, lojistikte demiryolu ve havayolunun ağırlığının hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

Gülle, "2019 yılı toplam ihracatında, havayolu taşımacılığı yüzde 8,2, demiryolu taşımacılığı ise sadece yüzde 0,8 seviyesinde. Havayolu taşımacılığının ihracat taşımacılığının içindeki payında, önceki yıllara göre düşüş, demiryolunda ise sabit kalan bir grafik oluşmuş durumda. Özellikle demiryoluyla taşıma kapasitesinin artırılması ve demiryolu altyapısının geliştirilmesi noktasında, desteğe ihtiyacımız var. Lojistiği maliyet, güvenlik ve hız bakımından kolaylaştıracak demiryolu projelerine yapılacak yatırımlar, ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Denizyolu taşımacılığındaki kazanımlardan son derece memnun olduklarını ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"OSB alanlarının ve limanların demir yolu ağlarına bağlanmasına dair Bakanlığımızın açıklamış olduğunuz projeleri gönülden destekliyoruz. Türkiye'nin ihracatında denizyolu taşımacılığı, 2014'te yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 60,3'e çıktı. Bununla birlikte Denizyolu ile olan ihracatımızın, toplam taşımalarımızdaki payının artırılmasının bir yolu da Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması. Varış limanlarından sonraki rotalar için zincirin hızlı bir şekilde akmasını sağlayan Ro-Ro, ihracatçılarımıza önemli bir esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor. Özellikle Alsancak Limanında Ro-Ro seferlerine tekrar başlanması için gerekli işlemlerin hızla tamamlanmasını bekliyoruz"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, İhracat, Reform, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle: 'Yeni ihracat seferberliği başlattık' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar         
11:40
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi         
10:37
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 12:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı İsmail Gülle: "Yeni ihracat seferberliği başlattık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei