TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi - Son Dakika
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TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi

13.06.2022 18:12
TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'na, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'na, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe seçildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 27 sektörden 61 ihracatçı birliği bulunan TİM'in 29. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul'daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 273'ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

"Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 50 artırabilecek potansiyelimiz var"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Gültepe, TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergiledikleri dile getirdi.

Kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, şunları kaydetti:

"İhracat, Türkiye'nin geleceği ve vazgeçilmezi. Biz Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yüksek katma değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye'yi inşa etmek durumundayız. Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM'i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız."

Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede duracaklarını ve kısır tartışmaların içinde kaybolmayacaklarını belirtti.

Mustafa Gültepe hakkında

Açıklamaya göre, TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe 1968 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. 1990'da Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı.

Hazır giyim endüstrisinde 30 yıldır faaliyet gösteren Gültepe, 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre ilk adımını attı. Taha Grubu'na bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil AŞ'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı oldu. İstanbul, Sakarya ve Malatya'daki üretim tesislerinde toplam 3 bin 500 kişiyi istihdam eden Mustafa Gültepe, çok sayıda dünya markasına üretim gerçekleştiriyor.

17 yıl boyunca görev aldığı İHKİB'de yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı ve başkan olarak sorumluluk üstlendi. Evli ve üç çocuk babası olan Gültepe, İngilizce biliyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi - Son Dakika

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