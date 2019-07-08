TİM Başkanvekili Kıvanç’tan önemli işbirliği
39 dakika önce
Hindistan'ın en büyük özel sektör şirketi ve dünyanın da en önemli entegre polyester üreticisi Reliance Industries, Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Kıvanç Tekstil ile işbirliği kararı aldı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42
'ın en büyük özel sektör şirketi ve dünyanın da en önemli entegre polyester üreticisi Reliance Industries, Türkiye
'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Kıvanç Tekstil ile işbirliği kararı aldı.
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