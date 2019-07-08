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TİM Başkanvekili Kıvanç’tan önemli işbirliği

39 dakika önce

Hindistan'ın en büyük özel sektör şirketi ve dünyanın da en önemli entegre polyester üreticisi Reliance Industries, Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Kıvanç Tekstil ile işbirliği kararı aldı.

TİM Başkanvekili Kıvanç’tan önemli işbirliği, System.String[]
Hindistan'ın en büyük özel sektör şirketi ve dünyanın da en önemli entegre polyester üreticisi Reliance Industries, Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Kıvanç Tekstil ile işbirliği kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:42 
Hindistan, Türkiye, Ekonomi
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