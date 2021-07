TİM çamura bulunan sokakları pırıl pırıl yaptı - Son Dakika

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekipleri, hafta sonu sabah saatlerinde yaşanan yağmur sonrası çamur içinde kalan Hamidiye Mahallesi 524 ve 528. Sokağı su ile yıkayarak pırıl pırıl yaptı.

Su taşkınının oluşmasının hemen ardından kötü koku ve sineğe neden olan sel çamuru şikayetinin TİM'e bildirilmesi üzerine ekipler seferber oldu. Sokak vidanjör getirilerek su ile yıkanırken çamurdan kurtarıldı. Sonra süpürge makinesi ile temizlendi. Mahalle sakinleri, TİM Müdür Vekili Tamer Acar ve ekiplerine teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri, her yağmurda sorun yaşanan bölgede bir an önce alt yapının da çözülmesini istediklerini belirttiler. Vatandaşlar, 524, 528 ve 525. Sokak alt yapı bağlantılı olan yolda, halkın her yağmurda çok mağdur olduğunu ifade ederek, artık yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ettiler.

(Bekir Terzioğlu/İHA)