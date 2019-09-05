Tim / çetinkaya: ihracatın büyümeye katkısı sürecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ilk çeyrekte büyümeye 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Çetinkaya, "Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ihracatın yüzde 2.9 artış göstererek 117.2 milyar dolara ulaştı ve bu rakam 8 aylık periyotlarda bir rekordur" dedi ve ekledi:

"182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine adım adım yaklaşıyoruz. ihracattaki yükselişle eş zamanlı olarak yaşanan ithalattaki azalma, dış ticaret açığını yılın ilk 8 ayında yüzde 61.3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara çekti."

Önümüzdeki aylarda ihracat için Almanya ve İngiltere özelinde riskli bir durum olduğuna dikkat çeken Çetinkaya; "Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumundaki Almanya'da yaşanan resesyon ve ikinci en büyük ihracat pazarımız olan İngiltere'de yaşanan Brexit belirsizliği ve ekonomideki yavaşlama belirtileri ihracattaki büyümemizi yavaşlatabilir. Bu iki ülkeye olası ihracat kayıplarını yeni pazarlar ile telafi etmemiz gerekiyor" diye uyardı. (Fotoğraflı)

- İstanbul