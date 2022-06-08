Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir! - Son Dakika
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Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

08.06.2022 12:12
Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

Apple CEO'su Tim Cook gizlilik hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına göre Cook, düşünme kabiliyetinin azalmasından endişeli.

Apple CEO'su Tim Cook, 7 Haziran 2022'de New York'ta düzenlenen Jazz at Lincoln Center'daki TIME100 Zirvesi'de konuştu. CEO konuşmasında, dijital cihazların ve teknolojinin kullanıcılarını takip etmede daha iyi hale gelmesinden endişe duyduğunu belirtti. Aynı zamanda Cook, Apple'ın bu konudaki hassasiyetinden de bahsetti.

Tim Cook, gözetlenme hissinin davranışları değiştirdiğini belirtti

Yaptığı konuşmada Tim Cook, devamlı gözetlenme hissinin olumsuz sonuçlara neden olacağını belirtti. Bu durumun ise düşünme kabiliyeti açısından azalmaya neden olacağını söyledi. Beraberinde ise gizlilik duygusunun daha sınırlı olacağından endişe ettiğini dile getirdi.

Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

Apple CEO'su yönetici zirvede, yönetici editörü John Simons'a gizlilik kaybından korktuğunu söyledi. Ek olarak şu sözleri ekledi: "Sürekli gözetlendiğimizi hissetmeye başlarsak, davranışımız değişir. Daha az şey yapmaya başlarız. Bir şeyler hakkında daha az düşünmeye başlarız. Nasıl düşündüğümüzü değiştirmeye başlarız. Kendimizi kısıtladığımız böyle bir dünyada, toplumu büyük ölçüde değiştiriyor."

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Cook, insanların kendi özel verilerine sahip olmaması gerektiğini savunmanın zor olduğunu da ekledi. "Bir şirketin veya bu konuda herhangi birinin devreye girip bilgisiz bir şekilde verilerinizi boşaltabilmesi gerektiğiniz söylemek zor. Bu benim için büyük bir endişe."

Tim Cook, bu sözlerinin yanı sıra iyimser olduğunu da belirtti. Apple'ın, kullanıcılara kendi verilerini ve özel yaşam tarzlarını güvence altına almalarına yardımcı olacak araçları sağladığını anlattı. Ayrıca Cook'un liderliğinde Apple, Steve Jobs'un başlatmış olduğu işi de sürdürdü. Son birkaç yıl içinde şirket, Apple ekosisteminin sunduğu gizliliğe odaklandı.

Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir!

Buna örnek olarak ise iPhone'un kullanıcı verilerini nasıl koruduğunu vurgulayan bir reklama göstermek mümkün. Aynı zamanda Apple, kar sağlamak için kişisel verileri kullanmayan birkaç büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Tim Cook, gizlilik hakkındaki bu açıklamalarıyla birçok şeyi tarttığını da söyledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tim Cook'un bu düşüncelerine katılıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

New York, Tim Cook, Apple, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tim Cook açıkladı: Düşünme kabiliyetimiz azalabilir! - Son Dakika

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