Tim Cook, Apple AR/VR gözlüğü için ilk defa konuştu - Son Dakika
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Tim Cook, Apple AR/VR gözlüğü için ilk defa konuştu

23.06.2022 01:42
Tim Cook, Apple AR/VR gözlüğü için ilk defa konuştu

Apple VR/AR gözlüğü için ilk resmi açıklama gelmiş olabilir. Apple CEO'su Tim Cook, neler yapacaklarını göstereceklerini söyledi.

Apple'ın bir süredir VR/AR gözlüğü üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirketten henüz resmi açıklama gelmemiş olmasına rağmen, realityOS isimli işletim sistemi bile sızdırıldı. Apple VR ile ilgili ilk resmi bilgi, şirket CEO'su Tim Cook tarafından açıklanmış olabilir.

Tim Cook Apple AR'ı yanlışlıkla doğrulamış olabilir

Bugüne kadar herhangi bir Apple yöneticisi AR girişimleri hakkında halka açık demeçler paylaşmadı. Ancak Apple CEO'su Tim Cook ise şirketin bir AR aygıtı üzerinde çalıştığını ima eden ifadeler kullandı. CEO Cook, VR/AR donanımı üzerinde araştırma yapması için bir takım kurduklarını doğruladı.

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China Daily USA ile konuşan Tim Cook, AR pazarında başarılı olmak için cihazlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini değerlendirdi. CEO, şirketin AR yazılımlarından daha fazlasını yapmak istediğini belirtti. "Bu alanda gördüğümüz fırsatlar bizi daha fazla heyecanlandıramazdı" şeklinde konuştu.

Tim Cook, Apple AR/VR gözlüğü için ilk defa konuştu

Röportaj sırasında AR/VR teknolojileriyle ilgili iddialı demeçler vermeyi ihmal etmeyen Cook, yine de AR aygıtını onaylamış değil. Ancak şirket yöneticisinin açıklamaları, Apple'ın bu pazarda kesinlikle bir ürün sunmak istediğini gösteriyor.

"Bizi izlemeye devam edin, neler sunabileceğimizi göreceksiniz" diyen Tim Cook, iPhone ve iPad'deki AR deneyiminden öğrendiklerini diğer cihazlarında da kullanacaklarını söyledi.

Şu anda sızdırılan iddialara göre Apple iki farklı gözlük üzerinde çalışıyor. Birincisi, Meta'nın Project Cambria isimli AR ve VR deneyimini birleştiren prototipine benzeyecek. Diğeri ise klasik VR teknolojilerinden beslenecek Apple Glasses olacak.

Daha önce analist Ming-Chi Kuo, Apple Glasses adıyla geleceği iddia edilen cihazın birinci nesil Apple Watch'a benzer şekilde iPhone için ekran görevi göreceğini söyledi. Yayınlanan raporda, şirketin yeni AR gözlükleriyle birlikte 2024'ün sonlarına doğru tanıtılacak cihazın ikinci neslini şimdiden planladığı belirtiliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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