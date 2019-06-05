Tim Cook, Çin'in Apple'dan İntikam Alacağını Düşünmediğini Açıkladı

Huawei
'nin ABD
Varlık Listesi'ne yerleştirilmesinin hemen ardından Çin
'in ABD şirketlerine karşı misillemede bulunup bulunmayacağı konusunda sorular vardı. Sonuçta bu listede bulunmak demek, Huawei'nin ABD merkezli şirketlerden parça, bileşen ve yazılım tedarik edemeyeceği anlamına geliyordu. Google
, Qualcomm
, ARM Holdings ve diğer benzer şirketler, Çinli firma ile ilişkilerini neredeyse tamamen kestiler. Huawei, bu yüzden kendi işletim sistemini hazırlamaya başlamış olsa da ARM Holdings'in desteğini çekmesinden dolayı şirket içi yongalarını üretmekte oldukça zorlanıyor.
Bazı analistler, Çin hükümetinin Apple
cihazlarını yasaklayarak ABD'ye karşılık vereceğini ve 'intikam almak için' bir kara liste oluşturmaya başladığını söylemişti. (Ek bilgi: Çin, Apple'ı yasakladığı takdirde şirketin kâr oranlarının %29 oranında düşeceği düşünülüyor.)
Apple CEO
'su Tim Cook
, bu sabah CBS News'e yaptığı açıklamalarda böyle bir liste oluşturulmuşsa da Apple'ın orada olmayacağına inandığını söyledi. Apple'ın Çin'de çok uzun yıllardır bulunduğunu söyleyen Cook, her iki taraf için de saygının mevcut olduğunu belirtti. CEO, konuyla ilgili iyimserliğine rağmen şirketin Çin tarafından hedef alınmasının hâlâ mümkün olduğunun da altını çizdi.
Cook'un belirtmiş olduğu 'saygı'nın yanı sıra Çin hükümetinin Apple'a uygulayacağı herhangi bir yasak, Çin'e daha fazla zarar verebilir zira Apple'ın ülkede bulunan üretim merkezlerinde binlerce Çinli çalışmakta.