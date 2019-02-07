TİM Delegeler Çalıştayı'nın 2'incisi İstanbul'da Gerçekleştirildi

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen TİM Delegeler Çalıştayı'nda ihracatçıların sorunları ve talepleri dinlendi. Çalıştayda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle "İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız. Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ülkemize kazandırdığımız her 1 doların ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz. Bununla birlikte, ihracatımızın kırdığı rekorlar, doğal olarak beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. Kısaca, ihracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her gün çözülmesi gereken yeni sorunlar çıkmaktadır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın ikincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştay'a,Türkiye'nin farklı bölgelerinden TİM üyesi 83 bin ihracatçıyı temsilen 450 delege katıldı. Geniş bir katılımın olduğu Çalıştay'da TİM yönetimi, ihracatçıların sorunlarını dinledi, bakanlara aktardı. Hükümet yetkilileri ise projeksiyonlarını ve ihracatçılardan beklentilerini paylaştı.

"İhracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe yeni sorunlar çıkmaktadır"

TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında "İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız. Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ülkemize kazandırdığımız her 1 doların ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz. Bununla birlikte, ihracatımızın kırdığı rekorlar, doğal olarak beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. Kısaca, ihracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her gün çözülmesi gereken yeni sorunlar çıkmaktadır" dedi.Finansman konusunda özellikle Eximbank sayesinde çok önemli bir mesafe kat edildiğini söyleyen Gülle, "Ancak, bu durumu ticari bankalarda maalesef göremiyoruz. Aksine diğer bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bugün devletler bile önemli projelerin finansmanında özkaynaklara ilaveten finansman kullanıyorken ihracat yapabilmek için çırpınan ihracatçımızın finansmana erişim ihtiyacı ortada demektir. Zira 10 Ağustos'ta Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı ekonomik saldırı, ihracatın finansmanının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yüksek faizler, önümüzdeki en önemli engel olmasına rağmen, kamu bankalarının ihracata destekleri takdire şayan. Ancak sermayelerinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. İhracata verdiğiniz desteklerin Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılması, bankacılığın tamamına cesaret verecektir" şeklinde konuştu.

"İhracatçılar olarak hiçbirimizin kısa yoldan zengin olma hayali yok"

İhracata aktarılan her kaynağın, istihdam, verimlilik, katma değer ve en önemlisi kar yarattığına dikkat çeken TİM Başkanı şunları söyledi: "İhracatçılar olarak hiçbirimizin kısa yoldan zengin olma hayali yok. Aksine, daha çok çalışma, alın terimizi kazanca dönüştürme çabasındayız. Buna karşı önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu. Buna yenilmememiz için maliyet enflasyonu ile karlılık arasındaki ilişki iyi dengelenmeli. Kar korunmalı ki, bu karlılık üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürülebilir kılsın."

Gülle, ayrıca teşvik sisteminin küresel markaları daha kolaylıkla satın alabilecek şekilde ihracatçıları desteklemesi, firmaların KDV imkanına kavuşması, yeşil pasaport hakkının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması, Türkiye'nin lojistik ve ticaret üssü olması için gerekli adımların atılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına tekrar hız verilmesinin beklentileri arasında bulunduğunu söyledi.

"En güçlü olduğumuz ürünlerde henüz keşfetmediğimiz çok pazar var"

TİM olarak Güçlü Altyapı, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü İhracat, Güçlü Ekonomi ve Güçlü Türkiye olmak üzere'5G Yol Haritası' oluşturduklarını ve misyonun ise "Dış ticaret fazlası veren Türkiye" olarak belirlediklerini kaydetti.

'Yeni Vizyon, Yeni Yol Haritası' sloganıyla 'İhracat 2019 Raporu'nu yayınladıklarına değinen Gülle şunları söyledi:"Bu doğrultuda, vizyonumuzu ve misyonumuzu hayata geçireceğimiz yol haritası ve stratejileri oluştururken, 360 derece katılım ve paylaşımı hedefledik. Hazırladığımız raporun ise dış ticaret analizi bölümünde, dünyada en çok ithalatı yapılan 200 ürünü ele aldık ve bunlardan 47'sinde rekabet avantajına sahip olduğumuzu gördük. Güçlü olduğumuz bu ürünler arasında yer alan 15 farklı üründe, 33 farklı pazara henüz girememişiz. 47 ürünün 41'inde Kanada, dünyanın en büyük ithalatçıları arasında yer alıyorken, bu ürünlerin 9'unda Kanada pazarında hiç yokuz. ABD ve Avustralya'ya 4'er ürünü, Suudi Arabistan'a 3 ürünü İtalya, İspanya, Rusya 1'er ürünü hiç satamıyoruz. Bu hesaplamalar alt alta konulduğunda, şunu görüyoruz: Eğer bu potansiyeli değerlendirebilirsek, İhracatımızı katlayacağımız çok açık. 47 üründe 50 milyar doları 75 milyar dolara ve sonrasında 100 milyar dolara taşıyacak yol haritamızı hızla şekillendiriyoruz. Bu çalışmayı çok daha detaylı yaparak, ilk 1000 içerisinde rekabetçi olduğumuz 285 ürüne ilişkin raporumuzu da yakın bir zamanda açıklayacağız.