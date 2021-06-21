Üye Girişi
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI - Son Dakika

TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI

21.06.2021 12:42

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' sloganıyla Kadın Konseyi öncülüğünde hazırlanan 12 ana hedefin yer aldığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz' sloganıyla Kadın Konseyi öncülüğünde hazırlanan 12 ana hedefin yer aldığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını açıkladı. Gülle, 'Yeni görevimiz, sürdürülebilir diş ticaret fazlası vermek' dedi.

'Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefiyle seferberlik başlatan TİM, ihracat hedefine ulaşmak, 'Made in Türkiye' markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak için yeni bir proje hayata geçirdi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle, 'TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın ana hedeflerini ve yol haritasını açıkladı.

12 ANA HEDEF

Toplantıya, TİM Kadın Konseyi üyeleri ve Sektörler Konseyi üyeleri de katıldı. Eylem planında 12 ana hedef ise, 'TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentorlük ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik' olarak belirlendi.

'VAZİFEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACATI BAŞARMAK'

TİM Başkanı İsmail Gülle 'Ortaya koyduğumuz 12 ana hedef, sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak bizleri 'Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefine ulaştıracak. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı tüketmeden, dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek. İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda, iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte başardık. İhracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermek. Türkiye'nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracattır. İhracatçılar, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir? dedi.

'GEÇTİĞİMİZ YIL, 148 ÜLKEYE DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK'

Geçen yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdiklerine dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti:

'Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Ancak iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü İklim Değişikliği, artık gelecek nesillerin değil; bugün, doğrudan bizlerin sorunu haline gelmiş durumda. 2018 yılında görevi devraldığımızdan beri, dış ticaret fazlası verdiğimiz Avrupa Birliği'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için oldukça önemli bir gelişme. Kimsenin kuşkusu olmasın, ihracatçımız yeşil mutabakatla beraber, mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edecektir. TİM ve ihracatçı birliklerimizle, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yol göstermesi amacıyla, TİM tarihinde ilk kez İklim Değişikliği Komitesi ve Kadın Konseyimiz bünyesinde 'Sürdürülebilirlik ve İklim' başlıklarında alt çalışma komiteleri oluşturduk. Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım Sektörü ana gruplandırması ile üç farklı tarihte TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları düzenledik. İhracatçı Birlikleri bünyesinde görev yapmakta olan personelimizin iklim değişikliği konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 'İklim Değişikliği ve AB Yeşil Düzen Eğitimi' düzenledik.?

'EYLEM PLANIMIZ, 'HER ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜRKİYE' HEDEFİNE ULAŞTIRACAK?

Kadın Konseyinin üstün çalışma ve gayretleriyle yoğrularak 'Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini belirten İsmail Gülle, 'TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan 12 ana hedefin, sürdürülebilirlik noktasında ülkeyi markalaştırarak 'Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefine ulaştıracağına vurgu yaptı.

Gülle 'Kaliteli, katma değerli ihracat hedefiyle sanayide dijital dönüşümü destekleyeceğiz. Bu vizyonu ortaya koyan ve 'Sürdürülebilirlik' başlığında ilklere imza atan TİM Kadın Konseyimizi tebrik ediyorum. İnşallah, eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda, dünyayı tüketmeden dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek? ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI'NDAKİ 12 ANA HEDEF

Eylem planındaki 12 ana hedefi İsmail Gülle, şöyle sıraladı:

'İlk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulunu oluşturmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen eylem planı doğrultusunda TİM olarak oluşturacağımız kurul ile sektörlerimizin ilerleme sürecinin takipçisi olacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla; aşama aşama tüm süreci yakından takip etme şansına sahip olacağız. Ayrıca Bilim Kuruluna bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek; yıl sonunda 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayacağız.

İkinci hedefimiz, Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ni ihracatımızdaki her sektöre taşımak. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilmesi, değerlendirilmesi, firmalara teknik envanter sağlanması konularında liderlik edeceğiz. Ayrıca atıkların minimize edilmesi, atıktan enerji elde edilmesi ve ihracatçılar için atık yönetimi iş modeli geliştirilmesine ilişkin mentörlük vereceğiz.

Üçüncü hedefimiz, Dijital Mentörlük ve Eğitim programlarıyla; sürdürülebilirlik ekosistemini oluşturmak. Bu hususta, Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında pek çok eğitim ve projeyi planlamış durumdayız.

Dördüncü hedefimiz, kurumsal karbon ayak izi çalışmalarında, yeni bir sayfa açmak.

Bu hususta öncelikle, şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini teşvik edeceğiz.

Beşinci hedefimiz, sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber, ekonomimize değer katmak. Bu başlıkta, materyalleri tekrar kullanma, üretim içi atıkları ile kullanım ömrünü tamamlamış tüm malzemenin geri kazanımı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Altıncı hedefimiz, son günlerde Marmara Denizinde yaşanan tabloyla gündemde daha da öne çıkan 'ileri arıtma teknolojileri' alanında. Bu minvalde, ileri derece arıtma teknolojileriyle mevcut altyapının iyileştirilmesi ve sanayi tesisleri atık sularının değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Yedinci hedefimiz, tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir bir zeminde ele alma arzusundayız. Bu başlıkta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan entegre çevre bilgi sisteminin yaygınlaştırılmasının takipçisi olacağız. Ayrıca, değer zincirindeki tüm paydaşların davranış kalıplarını, düşünme ve çalışma şekillerini değiştirmek adına farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Sekizinci hedefimiz, Standardizasyon. Bu konu, sadece sürdürülebilirlik alanında değil; ihracatımızla ilgili her konuda en önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Çünkü standartlar, markalaşma noktasında da oldukça önem arz ediyor. Bu başlıkta, sektör kurullarında ihracatçı sektörlerimizin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Ayrıca uluslararası standardizasyon ve sertifikasyon uygulamalarını takip ederek yaygınlaştıracağız.

Dokuzuncu hedefimiz, ihracatımızda sertifikasyon uygulamalarını daha da öne çıkarmak. Burada, uyguladığımız başarılı modelleri tüm sektörlerimizde kullanarak, çalışmaları tüm ihracatçı sektörlerimize entegre edeceğiz.

Onuncu hedefimiz, her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi için sertifikasyon süreçlerini uluslararası geçerliliği olacak şekilde teşvik edeceğiz. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağız.

Onbirinci hedefimiz, işletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin oluşmasını teşvik etmek. Böylece üretim faaliyetlerinin, girişimciliğin, yenilikçiliğin ve kalkınma odaklı politikaların desteklediği ekonomik büyümeyi sağlayacağız.

Eylem planımızdaki son hedefimiz, dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarını geliştirmek. Bu minvalde, Sektörel Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarının Blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılması adına teşvik alanları yaratılmasında öncü olacağız. Finansal ihtiyacın giderilmesi için Eximbank ve diğer yurt içi teşvik mekanizmaları ile uluslararası finansman kaynaklarını güçlendireceğiz.?

TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI
TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI - Son Dakika


Son Dakika

Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! 14:43 Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu 14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak 14:21 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı 14:07 Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler 13:44 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu 13:29 Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti 13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti

Son Dakika Haberleri
14:56 Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
14:11 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
13:56 Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi
13:43 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
13:33 Piyasa değeri 10 milyon lira! Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu
Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı Erken sevindi, acısı fena çıktı! Kazandığını sanan atlet, hüsrana uğradı         
14:57
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı         
14:39
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor         
14:21
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor         
12:12
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu         
11:21
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 15:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM'DEN 12 ANA HEDEFİN OLDUĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement