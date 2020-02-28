TİM'den açıklama: "Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM'den açıklama: 'Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz' - Son Dakika Ekonomi

TİM'den açıklama: "Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz"

6 saat önce

TİM başsağlığı mesajıyla yarın Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninin ertelendiğini duyurdu.

TİM'den açıklama:

TİM başsağlığı mesajıyla yarın Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninin ertelendiğini duyurdu.


İdlib'te Türk askerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yazılı bir açıklama yayınladı. Yarın düzenlenecek TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni programının ertelendiğinin de duyurulduğu mesajda şöyle denildi: "İdlib'te gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günde, 29 Şubat Cumartesi (Yarın) günü Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz "TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"ni ileriye bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız.


Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükümetinin yanında durmuştur. Milli egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz.


Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk Milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın." - İSTANBUL

İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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