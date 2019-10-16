TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na destek
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi anlatarak, yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesine kararlılıkla engel olacağız" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi anlatarak, yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesine kararlılıkla engel olacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52
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