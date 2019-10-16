Son Dakika Haberleri: TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na destek
Son Dakika Ekonomi TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

20 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi anlatarak, yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesine kararlılıkla engel olacağız" dedi.

TİM’den Barış Pınarı Harekatı’na destek, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi anlatarak, yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesine kararlılıkla engel olacağız" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:52 
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