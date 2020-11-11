TİM'den "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon lira destek - Son Dakika

TİM'den "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon lira destek

11.11.2020 14:15
TİM'den

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İzmir iş dünyası tarafından başlatılan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ev sahibi yapılmasının amaçlandığı "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İzmir iş dünyası tarafından başlatılan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ev sahibi yapılmasının amaçlandığı "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

Gülle, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet diledi.

İzmir'in acısını, yaralarını, hüznünü hep birlikte hissettiklerini belirten Gülle, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Bir yandan pandemi, bir yandan seller ve deprem süreçlerinin yaşandığını dile getiren Gülle, "Bu zorlu süreçte bizleri anlamlı kılan birlikteliğimiz ve birbirimize sahip çıkmamız. Bizim adımız 'birlik'. İhracatçı birliklerimiz Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her durumda milletimizin yanında oldu. Biz Türkiye'nin üretim, ihracat gücüyüz." dedi.

Geçmiş dönemde Afrin Harekatı kapsamında da yardım yaptıklarını söyleyen Gülle, şunları kaydetti:

"İzmir'de da çok anlamlı bir STK dayanışması var. Bu STK'lere teşekkür ediyoruz. 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyasına 12 ihracatçı birliğimizin yanında Türkiye'nin 61 ihracatçı birliğiyle ve TİM olarak da bu kampanyada birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz bizim gücümüz. Çok kısa zaman içinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın tahsis etmiş olduğu arsaya 1 yıl içinde hem konut hem de sosyal tesislerle vatandaşlarımıza yuva oluşturmaya çalışıyoruz. Örnek bir dayanışmadır. Türkiye bu işi son derece başarılı yapıyor. Türkiye'nin her tarafından yardım ve destekler aktı buraya. Sayın Cumhurbaşkanımız başından sonuna kadar bu projeye destek verdi. Ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birlikteliğin, bu dayanışmanın resmini tamamlamak adına bizler de TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak bu kampanyaya 10 milyon lira destekle katılıyoruz."

Kampanya yoğun ilgi gördü

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de kampanyayla hedeflerinin bir an önce İzmir'in yaralarını sarmak olduğunu ifade etti.

Kampanyanın, dünyanın dört bir tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Eskinazi, "50 milyon lira toplama hedefiyle yola çıkmıştık. İlk iki günde kampanyamıza gösterilen ilgiyi görünce bu hedefi de aşacağımızı öngörüyoruz. Kampanyamızda hedefi aştığımızda yapacağımız yardımın boyutu da artacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan projemize ilk andan itibaren büyük destek verdi. Evleri yapacağımız arsayı bizlere bedelsiz tahsis etti." diye konuştu.

Seferihisar, Türkiye, Deprem, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM'den 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyasına 10 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi


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