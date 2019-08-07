TİM'den büyükelçilere ihracata destek çağrısı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin dünyanın her yanındaki büyükelçilerine "ihracata destek" çağrısı yaptı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin dünyanın her yanındaki büyükelçilerine "ihracata destek" çağrısı yaptı. Ankara
'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Gülle, büyükelçileri ihracat için mücadele etmeye çağırdı:
"Büyükelçilerimizin, ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar için her türlü mücadeleyi ortaya koymaları ihracatçılarımızın ülkemize sunduğu döviz kazandırıcı hizmetleri güçlendirecek önemli bir etkidir.
"Büyükelçilerimizin, Konsoloslarımızın katacağı güç özgüvenimizi daha da artıracaktır. Bu kapsamda tüm ürün ve hizmetlerimizle 2023 yılında 290 milyar dolara, 2030 için de 400 milyar dolara azimle koşmayı sürdüreceğiz."
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