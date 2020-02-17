Gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapmak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tüm Türkiye'deki ihracatçı birliklerinde uygulanması düşünülüyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaz döneminde EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin talimatıyla konseyi kurmak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirten Zandar, "EİB'deki 12 birlikten 40 yaş altındaki genç arkadaşları davet ettik. Genç arkadaşlarımıza niyetlerimizi anlattık. Sonrasında da da konseyi kurduk." dedi.

Konseyin amaçlarından bahseden Zandar, şunları kaydetti:

"Geleceğin yönetim kurulu üyelerini ve başkanlarını şimdiden alıştırmayı amaçlıyoruz. Onlara biraz ihracatçı birliklerinin nasıl işlediğini, nasıl olduğunu anlatmayı planlıyoruz. Aynı zamanda da onları dinleyip geleceğin ihracatçı birliklerin nasıl olması gerektiğini şimdiden belirlemeye hedefliyoruz."

Mevcut kurumların dünyaya ayak uydurması gerektiğine işaret eden Zandar, bu yüzden gençleri iyi anlamak gerektiğini ifade etti.

Ege'den Türkiye'ye yayılacak

Erkan Zandar, şöyle konuştu:

"Genç İhracatçılar Konseyini TİM Başkanı İsmail Gülle ile paylaştık. Kendisi çok beğendi. Bunu Türkiye'ye 'Genç TİM' adı altında nasıl yayarız projesini de bize verdi. 24 Şubat'ta Genç İhracatçılar Konseyinin İzmir'deki resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Burada Sayın Gülle'ye Genç TİM'in nasıl oluşmasını gerektiğine dair bir bilgilendirme sunumu yapacağız. Ondan sonraki süreçte sunum doğrultusunda bütün ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleriyle yaptığımız işin detaylarını paylaşacağız. Sonrasında oralarda oluşacak konseylerden sonra Genç TİM'in, yani çatı organizasyonunun oluşmasını sağlayacağız."

EİB Genç İhracatçılar Konseyi Danışmanı Özgür Baykut ise Ege'de başlayan organizasyonun Türkiye'ye yayılacağını belirtti.

İzmir'in Türkiye'ye ihracatı öğreten şehir olduğuna dikkati çeken Baykut, "Biz genç kuşağın dünyasına adapte olmak zorundayız. Dolayısıyla gençler artık buraları alacaklar ve almalılar. Bizim en büyük şansımız bu işin İzmir'den başlaması. Türkiye'de ciddi bir değişim başlatmış olacağız diye düşünüyorum." dedi.