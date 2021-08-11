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TİM'den ihracata gençlik aşısı - Son Dakika

TİM'den ihracata gençlik aşısı

11.08.2021 00:58
TİM'den ihracata gençlik aşısı, System.String[]

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye'yi oluşturmak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye'yi oluşturmak. Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla Genç TİM üye sayımızı da 500'lere çıkaracağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla Genç TİM projesini hayata geçirdi. TİM, yeni projesiyle gençlerin elinde ihracatla yükselen Türkiye'yi oluşturmayı hedefliyor. Genç TİM'de tüm sektörlerden Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde görev yapan genç ihracatçılar yer aldı. Genç TİM Yönetim Kurulu'nda, en az toplam kadın üyelerin oranı kadar kadın yönetim kurulu üyesi bulundurulması zorunlu tutuldu. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde görev alan Genç TİM'li ihracatçıların katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yeni oluşumun yol haritasını ve hedeflerini paylaştı.

Genç TİM'in hedeflerini ve yol haritasını paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle "İhracat, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir mirastır. Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye'yi oluşturmak. Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla Genç TİM üye sayımızı da 500'lere çıkaracağız" dedi.

Neden Genç TİM?

Genç TİM'in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğine vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle "Gençlik, tarih boyunca her zaman enerjimiz; 'Her şey bitti' dediğimiz anda ortaya çıkan en kıymetli cevherimiz olmuştur. Gençlik sadece bir yaş döneminden ibaret değildir. Gençlik, bizim için şevkle devam etme hevesi, 'Daha iyisini yaparım' deme enerjisi, cesaret, zeka ve en önemlisi ahlak anlamına gelmektedir. TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM'i hayata geçirdik. Genç TİM'le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"TİM, gençlerin her zaman yanında"

Gerçekleştirdikleri birçok projede gençlerle beraber çalıştıklarına ve gençlere destek olduklarına dikkat çeken çeken Gülle, "Girişimevlerimizde bini aşkın genç tekno-girişimciyi destekledik. Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM'de, 3 bini aşkın üniversite öğrencimiz yer alıyor. 15 bin lise öğrencisine, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi önemli başlıklarda eğitimler veriyoruz. İnovaTİM proje takımlarımız, model uydu, insansız su altı robotu ve birçok yenilikçi tasarım geliştiren projelerle uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İnovaTİM'in ilk Ar-Ge projesiyle, Nano-Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Panelleri üzerine çalışmalar gerçekleştirerek Milli Uzay Programına katkı sağlıyoruz. Meclisimiz gençlerle böylesine yakın, tek yürek çalışırken biz, bugün daha fazlası için elimizi taşın altına koyduk. Geçmişten bugüne gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalarımızdan edindiğimiz tecrübeyle Genç TİM'in yol haritasını oluşturduk" diye konuştu.

"Z kuşağı hakkında araştırmalar yapıyoruz"

Gülle, 2 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürdükleri İnovaTİM Z Kuşağı Araştırma Serisi hakkında da bilgiler verdi. Araştırmanın Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 2 bin 510 genç ile gerçekleştirdiklerinin altını çizen Gülle, şöyle devam etti: Elde ettiğimiz bulgulara göre özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki gençlerin, diğer bölgelere göre daha yüksek puanlar aldığını tespit ettik. Bu sonuçlar bize, Genç TİM olarak tüm bölgelerde Z kuşağının motivasyon ve yetkinliğini destekleyecek çalışmalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bu araştırma serimizin devamını, Genç TİM Konsey üyelerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceğiz.

"Her yıl 'Genç TİM İhracat Zirvesi' düzenleyeceğiz"

Sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirten İsmail Gülle "Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM ajandamızda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde her yıl Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi geniş bir yelpazede faaliyetler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kimler Genç TİM'li olabilir?

Genç TİM'i 40 yaşına kadar olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyeler için kurguladıklarını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, "Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla, Genç TİM üye sayımızı da 500'lere çıkaracağız. Genç TİM'in yapısı ve işleyişine dair detayları içeren anayasamızı istişare toplantımızda madde madde değerlendirip karara bağladık. Genç TİM bünyesindeki komitelerden sorumlu olacak 18 başkan vekilimizi, birliklerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda seçtik. Genç TİM'in verimli, şeffaf, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir yapıda olması için anayasamıza gerekli tüm maddeleri ekledik" ifadelerini kullandı.

"Genç TİM, deneyim aktarım merkezi olacak"

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM'in bir başka önemli işlevleriyle ilgili olarak ise "İhracat, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir mirastır. Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Nasıl ki ülkemizin geleceği gençlerimize emanetse, ihracatımızın geleceği de gençliğimizin ellerinde. Son dönemde ihracatımızda tarihi rekorlara imza attık. Son 12 ayda 200 milyar dolar sınırını aşmayı başardık. 5 yıl içerisinde, inşallah 300 milyar dolara ulaşacağız. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ulaşacağımız rakamlar ise, tamamen genç ihracatçılarımızın vizyonuyla ortaya çıkacak. Bu nedenle pandemi ile değişen yeni dünya düzeninde, gençlerimizin çok daha aktif ve girişimci olması kritik önem taşıyor. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Gençlerimizin artan beceri ve yetkinlikleri sayesinde Türkiye'nin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendireceğiz. İhracatımızı gençliğin dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız. Elbette bir firmanın, bir ihracatçının yaşı olmaz ancak ve ancak deneyimi olur. İşte Genç TİM, bir deneyim aktarım merkezi olması sebebiyle de ayrıca önem taşıyor. Aramızda uzun yıllardır hatta nesillerdir faaliyet gösteren çok değerli ihracatçılarımız var. Onların tecrübeleri, karşılaştıkları zorluklar, henüz yolun başındaki genç ihracatçılarımıza ilham verecek ve yollarına ışık tutacaktır Ükemizde 18- 40 yaş aralığında 30 milyona yakın gencimiz var. Avrupa'nın en yüksek genç nüfus oranına sahibiz. Bu büyük potansiyeli kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Z Kuşağı, İhracat, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM'den ihracata gençlik aşısı - Son Dakika Ekonomi


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