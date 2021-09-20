TİM'den Kibar Holding'e ihracat ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde Kibar Dış Ticaret, 2020 yılındaki ihracatıyla Türkiye genelinde beşinci, sektörel bazda da birinci sırada yer aldı. Şirket adına Türkiye geneli beşincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, sektör birinciliği ödülünü ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 28'inci Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, 2020 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan 5'inci şirket olurken, Demir ve Demir Dışı Metaller kategorisinde bu yıl da sektör birincisi ödülünü aldı.

İhracatçı bir grup olarak ülke ekonomisine sundukları katkının kapsamını her geçen yıl geliştirmeye odaklandıklarını belirten Kibar, "İhracat, ülke ekonomimiz açısından itici güç. Grup olarak üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Bazı sektörlerde bu oran yüzde 90'a ulaşabiliyor. Dünyanın her yerine ihracat yapabilecek nitelikte üretim anlayışımızla Batı Avrupa'da kendi sektörlerimizde pazara yön veriyoruz. Amerika'da ciddi büyüme kaydettik. Önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalara da odaklanarak bu pazarlardaki varlığımızı güçlendirecek adımlar atacağız. Diğer taraftan ülkemizin küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL