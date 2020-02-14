TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım - Son Dakika Ekonomi

TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık 200 bin koruyucu maskeyi ve içinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi...

TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık 200 bin koruyucu maskeyi ve içinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi Çin'e ulaştırdık." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, birlik, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Çin'e yardım eli uzattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, son dönemde tüm dünyanın Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün etkilerine odaklanmış durumda olduğunu belirterek, virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksikliklerin Çin açısından zorlu süreçleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor"

Gülle, şunları kaydetti:

"TİM olarak biz de dünyanın diğer bir ucunda koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e, Türk insanının yardımseverliğini göstererek dost elimizi uzattık. İhracat ailemiz adına, Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ile içinde koruyucu gözlük, dezenfektan ve eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi Çin'e ulaştırdık. Bu sürecin küresel bir tehdit haline gelmemesi adına, mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]