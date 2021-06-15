Üye Girişi
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi - Son Dakika

TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi

15.06.2021 12:58
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni kurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni kurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin ihracat artışının sağlanmasına yönelik çalışmalara büyük önem veriyor. Bu kapsamda TİM; markalaşmanın rekabetin dinamiklerini belirlediği yeni dönemde, firmaların markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına katkı sağlamak adına bir yol haritası oluşturarak küresel endekslerde ilerleme sağlamak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni kurdu. TİM Başkanı İsmail Gülle, Konseyin yol haritasını ve ana hedeflerini, ihracatta katma değer üreten Türkiye'nin önde gelen marka kurucularının da katıldığı bir toplantı ile paylaştı.

"Türkiye markasını daha da yükselteceğiz"

Uluslararası ticaretin yönünü tayin eden pek çok faktör olsa da markalaşmanın öne çıktığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Eğer markaysanız, sektörünüz istediği kadar kırılgan gözüksün, her krizin üstesinden gelebilirsiniz. Markaysanız, tüketim rekor derecede daralsa dahi, toparlanma yine sizinle başlar. Bizler, bu anlamda oldukça şanslı bir coğrafyada bulunuyoruz. Farklı olmak, marka olmak bu milletin geleneğinde, kaderinde var. Marka demek; emek, sermaye ve sabır demek. Marka demek; müşteriyi aile gibi görmek, kaliteden ödün vermemek demek. Marka demek; hatalardan ders alıp tekrar etmemek demek. Marka olmak bazen talebi duymak, bazen de talebe liderlik, rehberlik etmektir. Türkiye Cumhuriyeti, ecdadın alın teriyle yoğrulmuş, büyük bir vizyonla ortaya konulmuş; başlı başına güçlü bir markadır. İşte bizler bu güçlü markayı hep birlikte daha da yükseltmek; tüm dünya ile rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyi'ni hayata geçiriyoruz. Konsey sayesinde dünya ile yarışan marka sayımız artacak" dedi.

"Türkiye Görev Gücü'nün liderliğini üstleneceğiz"

Türkiye'nin ihracat konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini dile getiren Gülle, "Pandemi koşullarının getirdiği zorluklara rağmen, her ay yeni rekorlarla ihracatımızı üst noktalara taşıyoruz. Bu yıl ihracatta 200 milyar dolar üzerini hedefliyoruz. İhracatta daha ileriyi hedeflemenin en önemli yollarından biri ise, markalaşmaktan geçiyor. Bu konuda ülkemizin üreticileri ve ihracatçıları, çok güzel çalışmalara imza attı, atmaya da devam ediyor. Bu girişimler, rakamlara da yansıyor. Dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşu Brand Finance, her yıl "İlk 5 bin Küresel Marka Değeri"nin milli gelire oranını, bir raporda yayınlıyor. Bu raporun sonucu ilk kez geçtiğimiz yıl, Küresel İnovasyon Endeksi'nin 80 alt göstergesinden biri oldu. Endeksin 2020 sonuçlarına göre, Türkiye küresel marka değeri göstergesinde 49'uncu sıradan 44'üncü sıraya yükseldi. Firmalarımız markaya önem verdikçe ve markaya yatırım yaptıkça, küresel endekslerde çok daha yukarılara tırmanacağız. Bu doğrultuda, Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Görev Gücü'nün liderliğini üstelenerek Türkiye'nin marka sıralamasında daha yukarılara taşıması için çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Turquality firmaları, ortalama 78 ülkeye ihracat yapıyor"

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY programı hakkında da bilgiler veren Gülle "Program kapsamında, mal ihracatçısı 178 firmamız; hizmet sektörlerinden 22 firmamız yer almakta. Marka Destek Programı kapsamında ise, mal ihracatçısı 124 firmamız; hizmet sektörlerinden 28 firmamız bulunuyor. Bu firmalarımız, hem Türkiye ortalamasının hem de İlk 1000 firma ortalamasının üzerinde birim ihracat değerine sahip. Bu firmalarımızın kilogram başı ihracat değeri; Mücevher sektöründe 1000 dolar, Savunma ve Havacılık sektöründe 254 dolar, Gemi ve Yat sektöründe 33 dolar, Süs Bitkileri ve Mamulleri sektöründe ise 31 dolar seviyesinde. Yine Turquality kapsamındaki firmalarımız, pazar çeşitlendirmesi anlamında da daha başarılı. Turquality firmalarının, ortalama 78 ülkeye ihracat yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

Konseyin yol haritası ve 5 hedefi

TİM Marka Konseyi'nin 2021 yol haritası ve ana hedeflerini aktaran Gülle, şunları söyledi:

"İlk hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesidir. Bu noktada, ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, Türkiye markası ile global PR, reklam ve kurumsal kimlik faaliyetleri, ajandamızda yer alıyor. İkinci ana hedefimiz, firmalarımızın bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara doğrudan erişim sağlamalarıdır. Bu hedef doğrultusunda ihracatçılarımıza bilgilendirme, danışmanlık ve teknik destek sağlanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmayı planlıyoruz. Üçüncü ana hedefimiz, firmaların kendi markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik bilgi altyapısı oluşturulmasıdır. Ne yazık ki, ülkemizde markalı ihracata dair bir veri tabanı bulunmuyor. TİM Marka Konseyi olarak, bu veri tabanını oluşturmak ve gerek sahadaki gerekse akademik çalışmalara katkı sağlama arzusundayız. Dördüncü ana hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha etkin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen büyük alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla, firmalarımızın bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Beşinci ve son ana hedefimiz ise, Türkiye Tanıtım Grubumuz bünyesindeki Türkiye markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini TİM Marka Konseyimizin çalışmalarıyla güçlendirmektir".

"Yabancı öğrencilerimizi gönüllü marka elçisine dönüştüreceğiz"

Ülkemizde eğitim alan 200 bini aşkın uluslararası öğrenciyi ve 150 bini aşkın Türkiye mezununu, gönüllü birer marka elçisine dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti: Bu 5 ana hedefe ulaşmak için; hedef pazarlara yönelik markalaşma faaliyetlerini artırmayı, uluslararası markalara bağımlılığı azaltarak rekabetçi milli markalar oluşturmayı, TİM Marka Sohbetleri gerçekleştirmeyi, Ticaret Bakanlığımızla başlattığımız '81 İlde İhracata İlk Adım Mentorluk' programındaki uluslararası markalaşma faaliyetlerini ve eğitimlerini KOBİ'lerimizde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz".

"İhracat birim değerimizi 2 doların üzerine çıkaracağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, markalaşma konusunda her fikre, her bakış açısına değer verdiklerine vurgu yapan Gülle, "En küçük firmanın dahi yerelden genele kocaman bir marka haline gelebileceğine inanıyoruz. Unutmayalım ki; bir fert bir ürünü, bir ürün bir firmayı, bir firma bir sektörü, bir sektör ise koca bir ülkeyi marka yapar. Bu nedenle, TİM Marka Konseyi çatısı altında, markalarımızı uluslararası arenada güçlendireceğiz. Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız. Markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz TİM Marka Konseyimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Değişen tüketici alışkanlıklarını sektörler bazında analiz etmeliyiz"

Etkinliğe katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni nesil rekabet düzeni içinde değişen tüketici alışkanlıklarını sektörler bazında analiz etmeliyiz. Buna göre bir yol haritası belirleyerek global rekabette yeni bir pozisyon almalıyız. Sektörler bazında ne gibi ihtiyaçlar var bunları inceleyerek adım atmalıyız. Tasarım, Ar-Ge, inovasyon gibi kriterleri göz önünde bulundurarak gelişerek global pazarda yer almalıyız. Marka konseyi olarak amacımız Türkiye'de katma değerli ihracatın artışını sağlamak. Bugün kilogram başına ihracatımız 1 dolar, örneğin Almanya'nın bu ortalaması 4,5 dolar. Kilogram başına ortalamamızı ilk olarak 2 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi Marka Konseyi havuzu içinde bilgi paylaşımı yaparak gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Katma değerli ürünlerimizi satabilmenin önemli bir yolu da markalaşmaktan geçiyor"

Marka Konseyi'nin kurulmasının önemine vurgu yapan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, "Marka Konseyi'nin kurulması, ihracat yapan firmalardan biri olarak bizi çok heyecanlandırdı. Bu konseyde olan şirketler hali hazırda ihracata önemli katkılar sağlayan şirketler. Marka Konseyi platformu çatısı altında ihracat hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Katma değerli ürünler üreterek ihracata önemli katkılar yapmak istiyoruz. Katma değerli ürünlerimizi satabilmenin önemli bir yolu da markalaşmaktan geçiyor. Bu nedenle Marka Konseyi'nde yapacağımız çalışmalarla hedeflerimize ulaşmayı umuyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi
TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi

Yol Haritası, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taşa yazılan 12:02 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı! 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır 11:34 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın 11:31 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası 11:10 Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'e FETÖ'den hapis cezası Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 10:26 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı

Son Dakika Haberleri
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
11:32 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık
11:30 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı         
11:43
Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık         
11:33
EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum         
11:21
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 13:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM'den markalı ihracatı artıracak adım: TİM Marka Konseyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement