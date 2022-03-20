TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki Açıklaması

20.03.2022 00:30
TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından Uluslararası Makine Fuarı'na yapılan teftişi kınadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından Uluslararası Makine Fuarı'na yapılan teftişi kınadı.

TİM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtaların yaptığı teftiş "uluslararası fuara baskın" olarak nitelenerek şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden ihracatı artırmak için çalışırken, Bakırköy Belediyesi zabıtalarının yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı firmaların gözleri önünde uluslararası fuarlara baskınlar düzenlemesini 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakar ihracatçılarına, yabancı yatırımcıların gözü önünde Bakırköy Belediyesi tarafından yapılan bu elim hadisenin tekrar etmemesini 100 bini aşkın ihracatçımız adına temenni ediyoruz."

Paylaşımda, ayrıca Bakırköy Belediyesine bağlı zabıtaların fuara yaptığı teftiş anlarına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verildi.

Videoda, fuarda bulunanların zabıtalara tepki verdiği görüldü.

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Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM'den, Uluslararası Makine Fuarı'nda zabıtaların teftiş girişimine tepki Açıklaması - Son Dakika


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