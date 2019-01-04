Tim'den Uşak Üniversitesine Ödül

Uşak Üniversitesi
, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üçüncü kez düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" sıralamasında ödüle layık görüldü.
TİM tarafından düzenlenen törende ülke genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 kuruluşa ödülleri takdim edildi.
Üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı ve ülkeye sağladığı döviz gelirlerinin hesaplanmasıyla oluşturulan listede, Uşak Üniversitesi 2017 yılı verilerine göre 62 ülkeden, 2 bin 622 uluslararası öğrencisi ile hizmet ihracatına önemli katkı sağlayarak, devlet üniversiteleri arasında 5. sırada yer aldı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 622 uluslararası öğrenci ve uluslararası işbirlikleriyle hizmet ihracatının eğitim hizmetleri alanında ilk beş devlet üniversitesi arasında yer aldıklarından dolayı gurur duyduklarını belirtti.
En önemli hedeflerinden birinin de uluslararasılaşma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, "Bu hedef doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hizmet ihracatına önemli katkılar sağlıyoruz. Ülke ekonomisine döviz kazandırmanın yanında, ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bizim misafirlerimiz, aynı zamanda gönüllü tanıtım elçilerimiz. Bu açıdan bakıldığında hizmet ihracatı, hem ekonomik hem de kültürel boyutuyla önem arz etmektedir. 2019 yılında da başarımızı daha üst sıralara taşıyacağız. Tüm Uşak Üniversitesi ailesini tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.