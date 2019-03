Tim Doğu Anadolu Meclisi Erzurum Toplantısı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi, kalkınma ajanslarıyla birlikte temin ettikleri 5 milyon liralık bütçe sayesinde, yıl sonunda 1 milyon büyükbaş hayvan sayısına ulaşarak bu alanda Türkiye'de birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Memiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen TİM Doğu Anadolu Meclisi Erzurum toplantısında, kentin ihracatının yeterli olmadığını belirterek, "Dersimize iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Kentin ana geçim kaynağının hayvancılık olduğuna dikkati çeken Memiş, şöyle konuştu:



"Erzurum büyükbaş hayvancılıkta 760 bin adetle Türkiye ikincisi, küçükbaş hayvancılıkta ise 22'inci sırada. Erzurum Anadolu'nun kilidi, adeta giriş kapısı, Türkiye'nin üçüncü, dördüncü büyük ili. Türkiye'deki meraların yüze 13'ü Erzurum'da, bu bize hayvancılık konusunda daha ilerlememiz gerektiğini gösteren bir faktör. Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi, kalkınma ajanslarıyla temin ettiğimiz 5 milyon liralık bütçe sayesinde, yıl sonunda büyükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de bir numara olmayı ve 1 milyon büyükbaş hayvan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."



Vali Memiş, soğuk süt zinciri ve tekstil kent projesini hayata geçireceklerine değinerek, üretime dayalı bütün sektörlere destek vereceklerini ve ihracatçıların da her zaman yanında olacaklarını kaydettti.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölgenin ve ülkenin sosyal refahı için ihracatın önemine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kurulan ihracatçı birlik Erzurum'da. Zamanla maalesef kentin ihracatı düşük seviyelerde kaldı. İnşallah valimizin önderliğinde iş adamları ve ihracatçıların katkılarıyla bu eksikliği gidereceğiz. Eski günlere geri döneceğiz." diye konuştu.



Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ise iş dünyasını bölgeye yatırım yapmaya davet ederek, "176 ülkeye 2 milyar dolara yakın ihracat yapan ve 5 ülkeye de sınır kapısı olan birliğiz. Bölgede önemli konumda olduğumuz için dünyanın gözü bu coğrafyada." dedi.



DAİB olarak güçlü bir aile olduklarını vurgulayan Tanrıver, "Türkiye'de 71 bin ihracatçımız var. Bunun 7 bini birliğimizden hizmet almakta. Bölge illerinin kalkınması ihracattan geçiyor. Yapılacak her ihracat ilimize, bölgemize ve ülkemize yatırım olarak geri dönecek. Birlik olarak çok iyi sinerji yakaladık, başta Erzurum olmak üzere bu toplantılar ile bölge illerinin ihracatını artırmak için seferber olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Tanrıver, KOBİ'lerin ihracata daha fazla katkıda bulunması amacıyla "TİM-KOBİ ihracat Serferberliği" eğitim programının da yarın Erzurum'da başlayacağını sözlerine ekledi.

