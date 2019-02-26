Son Dakika Haberleri: Tim: Ekim Alanlarını Koruyacak Tedbirler Acilen Alınmalıdır

Tim: Ekim Alanlarını Koruyacak Tedbirler Acilen Alınmalıdır

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Tarım Komisyonu, buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düştüğüne dikkat çekti ve "Ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır" çağrısı yaptı.

Tim: Ekim Alanlarını Koruyacak Tedbirler Acilen Alınmalıdır, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Tarım Komisyonu, buğday ekim alanlarının 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düştüğüne dikkat çekti ve "Ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır" çağrısı yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep başkanlığında 4. Toplantısını yapan TİM Tarım Komisyonu "Çiftçi Kazanırsa Herkes Kazanır" mottosuyla 2023 yılı için Türkiye'nin belirlediği 40 milyar dolar tarım ürünleri ihracat hedefine ulaşmak için projeler geliştiriyor.

Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar tarım ürünleri ihracatını yakalaması için atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

Buğday ekim alanları 9 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düşmüş olup, üretimi artırıcı politikalar oluşturularak, ekim alanlarını koruyacak tedbirler acilen alınmalıdır.

Zirai analizlerde, şahit numunelerle yapılan ikinci analizlerde doğal olarak aynı sonuçlar alınmaktadır. Mükelleflere akredite laboratuvarlarda üçüncü numune alınarak yeniden analiz yaptırmaları hususu değerlendirilmelidir.

Ülkemize geri dönen ürünlerde sağlık sertifikasından dolayı sadece mahrece iadeye izin verilmektedir. Geri dönen ürünlerin 3. ülkeye satılabilmesi önem arz etmekte olup, söz konusu ürünlerin uluslararası pazarlarda satılabilmesinin önü açılmalıdır.

Alıcıları tarafından herhangi bir sebeple geri gönderilen kuru meyvelerin yurda girişinde Ürünün geri dönüş sebebi de dikkate alınmak suretiyle ve tekrar ihraç edilmek kaydıyla yurda girişte kolaylaştırıcı bir düzenlemeye gidilmesi önemle beklenmektedir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:31 Kaynak: DHA

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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