TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi - Son Dakika

TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi

16.03.2021 20:01
TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından, virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savrularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın (56) Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından, virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savrularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın (56) Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Satıcı'yı tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kızları Diba Satıcı ve Mina Satıcı Çek ile ziyaret eden eski eşi Ala Sarsılmaz, "Biz oradayken gözlerini açıp, yemeğini yemesi bizleri mutlu etti. Oğuz'un bütün sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

TİM eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, geçen 11 Mart gecesi, saat 00.15'te Bodrum'da bir otelin bahçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı yanında Oktay Kaynarca'nın oturduğu 4 kişilik golf arabasının arkasında yolculuk yaparken beklenmedik bir kaza yaşandı. Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde arka koltukta oturan Satıcı, yol kenarına savruldu. Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. Satıcı'nın tedavisi sürerken eski eşi Ala Sarsılmaz ve kızları Diba Satıcı ve Mina Satıcı Çek bir an olsun hastaneden ayrılmayıp, doktorlarından durumu hakkında bilgi alıyor. Ala Sarsılmaz, eski eşi Oğuz Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtip, "Kızlarımla bugün Yoğun Bakım Ünitesi'nde yanına gittik. Biz oradayken gözlerini açıp, yemeğini yemesi bizleri mutlu etti. Sevenlerine Allah böyle kazalar vermesin. Golf arabasına binerken lütfen tutunsunlar. Gece golf arabası ile gitmenin sonuçlarını görüyoruz. Kaç gündür benim ve çocuklarımın gözüne uyku girmiyor. Gerçekten üzücü bir kaza. Oğuz'un bütün sevenlerinden dua bekliyoruz. Kendinizi koruyun, kaza geliyorum demiyor" dedi. Diba Satıcı (26) ise babasının bugün gözlerini açtığını hatta yanlarındayken getirilen yemeğini de yediğini belirtip, "O nedenle çok mutluyuz. Diyecek kelime bulamıyorum. Bir an önce canım babamı yeniden aramızda görmek istiyorum" diye konuştu.

Satıcı'nın diğer kızı Mina Satıcı Çek (23) de uyutulan babasının bugün gözünü açmasını beklediklerini vurgulayıp, "Çok şükür beklediğimiz gibi de oldu. Allah'ım onu bize bağışladı. Kalbimiz, dualarımız onunla. En kısa sürede aramıza dönecektir" dedi. Satıcı'nın damadı Mert Çek ise şunları söyledi:

En kısa sürede kendisinin sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Bu hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Sağlık durumu hakkında gelen güzel haberlerle de mutlu oluyoruz."


TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi
TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi
TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi
TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi
TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi

Oğuz Satıcı, Yoğun Bakım, Hamdi Akın, Golf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM eski Başkanı Satıcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama: Gözlerini açtı, yemeğini yedi - Son Dakika


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