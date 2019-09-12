Tim: faiz indirimiyle kapasite artış çalışmaları hız kazanacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'ndan gelen 325 baz puanlık faiz indiriminin kredi faiz oranlarına da yansımasıyla piyasadaki normalleşmenin ve "kapasite artışları ile makine ve teçhizat yenileme çalışmalarının da" hızlanacağını söyledi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu faiz kararıyla ilgili Gülle, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin ihracatla büyüme hedeflerinin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi kuşkusuz faiz oranları. Mevcut yatırım stoku ile 180 milyar dolarlar seviyesine ulaşmayı başaran ihracatımızın sınırlı artış oranlarından çok daha ileri seviyelerde, sıçramalara imza atabilmesi için yeni yatırımlara, kapasite artışlarına kuşkusuz ihtiyacımız var. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Hükümetimizin attığı tüm adımların yatırım maliyetlerinin rekabetçi düzeye indirilmesi ile desteklenmesi ise üreticilerimizin en büyük beklentisidir. Bir önceki toplantıda 425 baz puan indirimin ardından, bu toplantıdaki 325 baz puanlık indirimle birlikte Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 16.50'ye düşmüş durumda. Beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanla beklediği bir hamle oldu.

"Bu karar ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

"Hatırlanacak olursa TCMB geçen sene Eylül ayında 625 baz puanlık bir artış kararı almış ve o tarihten bu yana yatırımlarda beklenen artış bir türlü yakalanamamıştı. Artık ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi de deyim yerinde ise ortadan kalktı. Yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor."