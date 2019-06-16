TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan (1)
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
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