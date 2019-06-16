Son Dakika Haberleri: TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan (1)
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TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan (1)

37 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan (1)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Türkiye, Ruhsar Pekcan, Güncel
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