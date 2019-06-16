Son Dakika Haberleri: TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni -Ticaret Bakanı Pekcan (2)
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TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni -Ticaret Bakanı Pekcan (2)

7 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.

TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni -Ticaret Bakanı Pekcan (2), System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Türkiye, Ruhsar Pekcan, Güncel
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