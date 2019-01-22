TİM: Güçlü olunan 47 ürüne ağırlık verilmeli
14 dakika önce
TİM, du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında Türkiye'nin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ürünü belirledi.
TİM, du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında Türkiye
'nin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ürünü belirledi. Bunlara daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen TİM Başkanı Gülle, en gu¨c¸lu¨ u¨ru¨nlerin bazılarında henu¨z keşfedilmemiş c¸ok bu¨yu¨k pazarlar oldugˆunu ifade etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05
YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Türkiye'nin Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı