Son Dakika Haberleri: TİM: Güçlü olunan 47 ürüne ağırlık verilmeli

TİM: Güçlü olunan 47 ürüne ağırlık verilmeli

14 dakika önce

TİM, du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında Türkiye'nin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ürünü belirledi.

TİM: Güçlü olunan 47 ürüne ağırlık verilmeli, System.String[]
TİM, du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında Türkiye'nin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ürünü belirledi. Bunlara daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen TİM Başkanı Gülle, en gu¨c¸lu¨ u¨ru¨nlerin bazılarında henu¨z keşfedilmemiş c¸ok bu¨yu¨k pazarlar oldugˆunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 

Ekonomi
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