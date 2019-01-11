Son Dakika Haberleri: Tim / Gülle: 200 Milyar Dolar İhracat Hedefine Ulaşabiliriz

Tim / Gülle: 200 Milyar Dolar İhracat Hedefine Ulaşabiliriz

57 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 3.1 milyar dolarlık ihracat desteğiyle, Cumhurbaşkanının belirlediği 200 milyar dolar ihracat ve 100 bin ihracatçı hedefine ulaşılabileceğini belirtti.

Tim / Gülle: 200 Milyar Dolar İhracat Hedefine Ulaşabiliriz, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 3.1 milyar dolarlık ihracat desteğiyle, Cumhurbaşkanının belirlediği 200 milyar dolar ihracat ve 100 bin ihracatçı hedefine ulaşılabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı ihracat desteğinin sektöre önemli katkı sağlayacağını söyleyen Gülle, şöyle devam etti:

"Transit ticareti, mikro ihracatı ve e-ihracatı da kayda alarak, 2019 yılı için Cumhurbaşkanımızın belirlediği 200 milyar dolar ihracat, 100 bin ihracatçı hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"3.1 milyar dolar tutarındaki ihracat desteğinin detayına bakıldığında TİM'in önerilerini de kapsaması memnuniyet verici.

"Desteğin verileceği bölümlere baktığımızda en büyük payın teknoloji, markalaşma ve tasarıma ayrıldığını görüyoruz ki bu memnuniyet verici bir durum.

Yine fuar destekleri ve ihracata ilk kez adım atacak firmalara yönelik destekleri de çok önemli. "Türkiye ihracatının önündeki en önemli aşama gerçekten de yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Bu konuya özel önem verilmesi de sevindirici." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Ekonomi
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