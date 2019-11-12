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TİM / Gülle: Design Week ile genç tasarımcıları dünyaya tanıtıyoruz

7 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle "Design Week Turkey ile (Türkiye Tasarım Haftası) Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

TİM / Gülle: Design Week ile genç tasarımcıları dünyaya tanıtıyoruz, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle "Design Week Turkey ile (Türkiye Tasarım Haftası) Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

TİM'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla bu yıl 4. kez düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ING Türkiye, Ford Otosan ve Türk Hava Yolları destekleriyle "Tasarım Ötesi" ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Design Week Turkey tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki yıl İstanbul'u bir küresel tasarım merkezi yapmayı planladıklarını belirterek, "Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde, Avrasya'nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul'u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz "dedi.

Design Week Turkey Etkinliğine; Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından Niels van Roij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu CEO'su Ralph Wiegmann, Social Designs'ın kurucusu Daan Rosegarde, Design For All kurucusu Ron Nabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.

Ayrıca, sürdürülebilirlik, oyun tasarımı, tasarımda rekabetin kodları, medical tasarım, çağdaş mücevher tasarımı başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımlar da ödüllendirilecek. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8. kez sahiplerini bulacak. (Fotoğraflı)


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
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