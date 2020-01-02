TİM/Gülle: İhracat bedelleri ile ilgili şartın kalkması olumlu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM/Gülle: İhracat bedelleri ile ilgili şartın kalkması olumlu - Son Dakika Ekonomi

TİM/Gülle: İhracat bedelleri ile ilgili şartın kalkması olumlu

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bankaya satılması şartının" ortadan kaldırılmasının ihracatçılar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

TİM/Gülle: İhracat bedelleri ile ilgili şartın kalkması olumlu, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bankaya satılması şartının" ortadan kaldırılmasının ihracatçılar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Gülle, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"İhracatçılarımızdan gelen talepler doğrultusunda, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanması da ihracatçımıza önemli bir esneklik sağlamıştır.

Bir başka önemli nokta olarak, ihracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlanması önemli bir adım olmuştur. Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir.

Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkanının getirilmesidir.

Küresel ve bölgesel ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle, ihracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı olan firmalarımız böylece, haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular.

İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır.

Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, ülkemize kazandırdığımız her bir doların ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımıza aynı dirayet ve enerjiyle devam ediyoruz. Bu vesile ile devletimizin ihracata sağladığı teşviklerin, küresel ekonomik şartlar ne olursa olsun artarak devam ettirilmesine müteşekkiriz."


Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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