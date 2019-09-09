Son Dakika Haberleri: Tim/gülle: türkiye'nin 192 üründe  abd pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

Tim/gülle: türkiye'nin 192 üründe  abd pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor"

50 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu belirterek, "TİM verilerine göre 6 bin 500'e yakın firmamız, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı; ancak, ilk 10 firma ABD'ye ihracatımızın dörtte birini gerçekleştiriyor.

Tim/gülle: türkiye'nin 192 üründe  abd pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu belirterek, "TİM verilerine göre 6 bin 500'e yakın firmamız, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı; ancak, ilk 10 firma ABD'ye ihracatımızın dörtte birini gerçekleştiriyor." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 20 milyar dolar düzeylerine ulaştığına dikkat çeken Gülle, "Bugün verilere baktığımızda 6 bin 500'e yakın firma, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı. İlk 10 firmamız ABD'ye ihracatımızın 4'te 1'ini gerçekleştiriyor. Mevcut durumdan hareketle, aynı zamanda Türk ihracat ekosisteminin düşünce kuruluşu da olmamız sebebiyle, nisan ayında ABD pazarına ilişkin bir rapor hazırladık. Bu raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1000 ürün içerisinde, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik. ABD'nin eyaletlerinin ithalatına ve Türk firmalarının ihracatına ilişkin detaylı analizler yaptık. Bu rapor ışığında, TİM olarak, ABD'deki muhataplarımızla eyaletlerle ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına, doğru partnerlere ulaşabilmemiz için işbirliklerini yoğunlaştıracağız" dedi.

"Önerilerimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacak"

Türkiye'nin, her iki ülkeye de yarar sağlayacak, büyük potansiyele sahip güçlü ihracatçı firmaları olduğunu dile getiren Gülle,  "TİM olarak, bu firmalarımızın gücünü, ticaret heyetleriyle, fuarlarla, dijital kanallarla ortaya koymaya hazırız. Diğer taraftan, şunu da biliyoruz ki; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına hiç girmemiş ABD firmaları da mevcut. Bu firmaların, Türkiye'yi bir stratejik operasyon merkezi olarak kullanmalarında fayda olacağını düşünüyoruz. Bu sayede ABD de, bu coğrafyadaki 47 ülkede karşı karşıya kaldığı, toplam 40 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacak, hatta tersine çevirecektir. Önerilerimizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacağından eminiz. Sayın Ross'a ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmaları için teşekkür ediyorum. TİM olarak, biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye ekledi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Türkiye Delegasyonu'nun Arapça eğitim-öğretim yılı mesajına tepki
George Soros: Milyarder spekülator nasıl sağcı hükümetlerin hedefi oldu? Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tim/gülle: türkiye'nin 192 üründe  abd pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]