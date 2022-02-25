TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı - Son Dakika
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TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı

25.02.2022 13:35
TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'in ihracatının geçen yıl 10 milyon doları geçtiğini belirterek, "Gaziantep niye başarılı, çünkü el birliğiyle hareket ediyor.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep'in ihracatının geçen yıl 10 milyon doları geçtiğini belirterek, "Gaziantep niye başarılı, çünkü el birliğiyle hareket ediyor." dedi.

Konukoğlu, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, sanayicilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Herkesin Gaziantep'in başarısını merak ettiğini dile getiren Konukoğlu, "Gaziantep'te Sayın Valimizin önderliğinde ortak bir akıl var. Gaziantepli halinden çok şikayet etmez, mümkün olduğu kadar kendi yağıyla kavrulur, kendi işine bakar. Üçüncü ise Gaziantep'in geçmişten gelen hem ticaret hem sanayiciliği var. Bir özelliği daha Gaziantep'e hangi şehirden gelirse gelsin, suyunu içen, havasını koklayan, Gaziantep için her türlü çalışmayı yapar. Mümkün olduğu kadar da tüm yatırımlarını Gaziantep'te yapar. Çok şehrin belirli noktaya gelmiş insanları hemen büyük şehirlere kaçar ama Gaziantep'te yaşayanlar çok nadirdir başka şehre taşınan." diye konuştu.

Eskiden Gaziantep'te devlet yatırımı olarak altyapının haricinde herhangi bir yatırım olmadığını belirten Konukoğlu, şunları söyledi:

"Bu, bizi sanayici yapmıştır, sanatkar yapmıştır, Gaziantep'e bağlı yapmıştır. Eğer geçmişte Gaziantep'te devlet yatırımları olsaydı hepimiz ya usta olmaya çalışırdık ya memur veya işçi olmaya çalışırdık. Bunlar olmadığı için, toprağımız da yok ekip biçelim. Mecburuz, ya sanayici ya tüccar olup ihracatçı olacağız. Böylelikle Gaziantep kalkınıyor. Gaziantepli hiçbir zaman için paniğe kapılmadı. Binlerce, yüzlerce olaylar yaşadı, ekonomide çok sıkıntılar oldu ama buna rağmen Gaziantepli hiç durmadı. Pandemi oldu, bütün şehirler uyudu, Gaziantep çalıştı. Sanayiciler ve ihracatçılar çok teşekkür ediyorum. Herkes test yaptırdı fabrikaya girerken ama üretim de yaptı ihracat da yaptı. İhracat 10 milyon doları geçti. Gaziantep niye başarılı, çünkü el birliğiyle hareket ediyor. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İhracatçı Birlikleri olsun birlikte konuşuyoruz, dertleri beraber götürüyoruz. Ana gaye hepimizin bir; Türkiye'nin kalkınması Gaziantep'in kalkınması."

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile sanayiciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı - Son Dakika


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