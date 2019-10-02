Tim: ihracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), verilerine göre Eylül ayında 15.22 milyar dolara yükselen ihracat, dokuz ayda, geçen yılın ayndı dönemine göre yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolara ulaştı.

TİM, Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Mersin'de açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, 2019 yılında küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatın öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini vurguladı ve ekledi:

"Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen bir gündemi ve değişen pazar dengelerini tecrübe ediyoruz.

"Ülkelerin 2019'da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla, ihracatçılarımızın, dinamizmleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor.

"Sayın Bakanımız öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları rekorlara uygun zemin hazırlıyor.

"Bilhassa katma değerimiz ve fiyat – kalite performansımız arttıkça daha sürdürülebilir başarıları da beraberinde deneyimliyoruz.

"Firmalarımızın bu başarısını, hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz."

Gülle, 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçıya karşılık 83 bin 286 ihracatçı firma bulunduğunu belirterek, "Daha çok çalışıp katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız" dedi ve ekledi:

"Öncelikle, Eylül ayında 1,392 firmamız ihracata 'merhaba' dedi. Mersin ilimizden de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde bakıldığında, Eylül ayı içinde toplam 38 bin 744 firma ihracat gerçekleştirdi."

TİM verilerine göre, Eylül ayının lideri, 2.6 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1.7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1.5 milyar dolar ihracat ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.

Program kapsamında Türk Eximbank Mersin Şubesi de Akdeniz İhracatçıları Birliği (AKİB) bünyesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle ve Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İsmail Gülle, Mersin ve çevre illerin son yıllarda gösterdiği ihracat performansının bu bölgede bir Eximbank şubesi açılmasını zorunlu hale getirdiğini vurguladı ve ekledi:

"2018'de sadece Mersin ilimiz ihracatçıları, ihracatlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 artırarak 1.7 milyar dolara taşıdı. Bu sayede ilimizin ihracattan aldığı pay da yüzde 1'in üzerine çıkmış oldu. Akdeniz İhracatçı Birliklerimiz ise, iddialı ihracat rakamlarını sürdürüyor.

"AKİB'in ilk 9 ayda ihracatını yüzde 11 artırarak 10 milyar sınırına dayandığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında, İstanbul'da Dış Ticaret Kompleksimiz ve İzmir'de EİB İrtibat Ofisi'nin ardından, AKİB binamızda da ihracatçılarımıza hizmet verecek şubeyi açıyoruz.

"2018'de her 4 dolar ihracatımızın 1 dolarında Eximbank'ın katkısı var. Bu oran çok kısa sürede çok daha ileri seviyeye taşınacak." (Fotoğraflı)