TİM: İhracat Ağustos'ta yüzde 5.7 düşüşle 12.46 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ağustos ayında ihracat yıllık bazda yüzde 5.7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolara geriledi.

Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile Hazırgiyim sektörü olurken, 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile Otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler üçüncü oldu.

Ağustos ayında fındık ve mamülleri ihracatı yüzde 39.3 artışla 92.8 milyon dolara, tütün ihracatı yüzde 36.1 artışla 71.3 milyon dolaran, yaş sebze ve meyve ihracatı da yüzde 18.6 artışla 130.2 milyon dolara ulaştı.Küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Farklı değişkenlerin küresel ticareti etkilediği bir dönemdeyiz" dedi ve ekledi: "Uluslararası kuruluşlar, 2020 yılında 2.Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini hala korumaktalar. "Öyle ki, Dünya Ticaret Örgütü küresel mal ticaretinin yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeyde düştüğünü açıkladı. "Küresel ticaretin nabzını ölçen mal ticaret barometresi 84,5 puana kadar geriledi. Ağustos ayında, Covid-19 salgını hız kesmeden yayılmaya devam etti. "Geride bıraktığımız ay dünyadaki toplam resmi vaka sayısı, 25,5 milyonu geçti. Sadece son bir ayda bu sayı yüzde elliye yakın artış kaydetti. "Pazarlarımızda vaka sayılarının artışıyla ortaya çıkan bu belirsizlik ihracatımızda dalgalanmaların yaşanmasına neden olmaktadır."TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Gülle, "21 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında kadın ihracatçılarımıza yönelik ilk sanal ticaret heyeti olan ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili , Peru, Kolombiya Meksika Sanal Genel Ticaret Heyetini gerçekleştireceğiz" dedi

Tİm açıklamasına göre, Ağustos ayında ihracat ailesine 1,307 firma katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalar ağustos ayında 110 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, Ağustos ayı içinde toplam 37,475 firma ihracat gerçekleştirdi.