TİM ihracatçılara

Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bin üzerinde ihracatçıya TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözmeyi, ihracat hacminin artması için destek ve yeni pazarlara giriş için radar olmayı amaçlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi için projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda İhracat 2020 Raporu'nu açıklayan TİM, Türk ihraç ürünlerinde Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin raporu da hazırladı.

TİM'in Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve yeni rekorlarla başladık. 2020 yılı ihracat hedefimiz olan, 190 milyar doları yakalamak ve nihayetinde ana hedefimiz olan 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz" dedi.

Dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna ve dijital ortamda ticaret yapıldığını vurgulayan Gülle, TİM'in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirdiğini belirtirken şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda öncelikle TİM web sitemizi yeniden tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik. İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz."

Uygulamayla birlikte ihracatçılar gümrük işlemlerinde kullandıkları "Üyelik Sorgulama ve Doğrulama Belgesi"ni web sitesi veya e-devlet üzerinden oluşturup alabilecek.

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine dair düzenleme sonrası firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yeşil pasaport sorgulama ekranı da oluşturuldu. Yeşil pasaport hizmeti hakkında sorgulama yapmak isteyen firmalar hem TİM web sitesi, hem de mobil uygulamasında bulunan yeşil pasaport sorgulama testine katılarak yeşil pasaport haklarına ve yeşil pasaport almak için gereken belgelere ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

Bir diğer dijital proje olan mobil uygulamasıyla ihracatçılar küresel pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, TİM'in hazırladığı yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyebilecek. Ayrıca mobil uygulamadaki canlı destek butonu ile ihracatçıların sorunlarının çözümü için aktif destek sağlanması hedefleniyor.

İhracatçılar TİM'in Türk Standartlar Enstitüsü ile birlikte çalıştığı dijital platform üzerinden dünyanın hangi noktasına ürün sağlayacaklarsa bunun için gerekli olan tüm standartlara ve belgelere ulaşabilecek. Bu platform ihracatçılara TİM'in mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden sunulacak.

Hem mobil uygulama hem de web sitesi için geliştirilen İhracat Radarı uygulaması ile ihracatçılar ürünleri hakkında detaylı analiz, veri ve grafiğe erişebilecek. Böylece ihracaçıların; ürünlerinin, pazarlanabileceği yeni ülkeler ve rekabet avantajına sahip oldukları ürünler hakkında bilgi alabilmeleri amaçlanıyor.

Geçen yıl ilk kez İhracat 2019 Raporu'nu yayınladıklarını söyleyen Gülle, raporun Karşılıştırmalı Üstünlükler Endeksi (RCA) analizleriyle, Türk ihraç ürünlerinin küresel ticaretteki rekabetçilik analizine yeni bir yaklaşım olarak yoğun ilgi gördüğünü belirtti ve İhracat 2020 Raporu'nu açıkladı.

TİM, Türk ihraç ürünleri için Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin kapsamlı teknik rapor çalışmasını da tamamladı. TİM Sürdürülebilirlik Raporu'nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri, finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik gibi konularda ihracatçılara yol göstermek ve ihracatçıların hem maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlamaları, ihracatın katma değerinin artırılması hem de yeşil bir geleceği önceleyen bir imalat entegrasyonuna ulaşılması hedefleniyor. (Fotoğraflı)